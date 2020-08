Rohani je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ocenil, da so predstave Združenih arabskih emiratov, da si bodo z zbliževanjem z Izraelom utrdili politično in gospodarsko varnost, napačne.

Sporazum o normalizaciji odnosov med Združenimi arabskimi emirati in Izraelom, ki so ga objavili v četrtek, je iranski predsednik označil kot izdajo Palestincev in muslimanov po vsem svetu.

S posledicami je emiratom zagrozila tudi iranska revolucionarna garda. "To je strupen nož v hrbet islamskemu svetu in zgodovinska neumnost," so sporočili.

Že v petek je iransko zunanje ministrstvo označilo omenjeni sporazum za strateško napako, ki bo okrepila fronto upora proti Izraelu.

Izrael in Združeni arabski emirati bodo v skladu z dogovorom, ki naj bi ga uradno podpisali v prihodnjih tednih v Beli hiši, vzpostavili celovite diplomatske odnose. Teh Izrael doslej ni imel z nobeno od zalivskih držav. So pa med njimi zlasti v luči zaskrbljenosti glede vpliva Irana v regiji obstajali neuradni stiki.