Pritisk ameriške vlade na Kitajsko ne popušča, prav nasprotno. Zunanji minister Mike Pompeo je imel prejšnji teden najbolj oster govor aktualne vlade o odnosih s Pekingom, ki je sovpadal z diplomatsko zaostritvijo med državama z zaprtjem konzulatov v Houstonu in Chengduju. Pompeo je v Nixonovi predsedniški knjižnici v Kaliforniji dejal, da so se izjalovili Nixonovi upi izpred slabega pol stoletja, da bo s svojim odpiranjem vrat Kitajski slednjo spravil na pot demokracije in svobode. Izrecno je bil kritičen do Kitajske komunistične stranke, za kar so v Pekingu posebej občutljivi, rekoč, da je država pod njeno oblastjo »vse bolj avtoritarna doma ter agresivna in sovražna do svobode povsod drugje«. Zato Pompeo tudi od ameriških partnerjev zahteva drugačen pristop: pritisk na Peking, da »spremeni svoje obnašanje«, njegov nastop pa je bilo mogoče razumeti celo kot namig k spodbudi za spremembo režima na Kitajskem, čeprav tega ni izrecno rekel.

Pompeov govor je bil četrti v seriji podobnih vladnih na temo Kitajske – pred njim so jih imeli direktor FBI, pravosodni minister in predsednikov svetovalec za državno varnost. Zaostrovanje s Kitajsko mnogi analitiki razlagajo kot del strategije Trumpove ekipe pred novembrskimi predsedniškimi volitvami, čeprav razlog ni le to, saj se napetosti vlečejo že dolgo, so pa zdaj dosegle nove ravni.