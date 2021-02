Vedno pridejo dnevi, ko za kuhanje ni energije. Kaj šele za pomivanje posode! Ker pa moramo tudi na takšne dni vseeno jesti, si pripravite to jed. Zelenjavo, ki jo imate tisti trenutek v hladilniku, zmešajte z oljem in začimbami, nato pa jo stresite na pekač, ki ga obložite s papirjem za peko, da bo res čim manj pomivanja, in pustite, da ostalo delo opravi pečica. Ker lahko uporabite skoraj katero koli zelenjavo, je ta recept idealen za pospravljanje hladilnika.

Pečeno zelenjavo lahko pojeste kot samostojno jed le z nekaj solate in/ali romesco prelivom, lahko pa je tudi odlična priloga. Ker se enostavno pogreje, jo lahko pripravite tudi vnaprej in pred serviranjem pogrejete.

Zelenjavo izberite po svojem okusu – te so odlična izbira:

• paprike (katere koli barve)

• korenje

• brokoli

• cvetača

• zelene bučke in rumena/oranžna buča (hokkaido je fantastična izbira!)

• jajčevci

• stročji fižol

• brstični ohrovt

• krompir (navaden in sladki krompir, seveda)

• pastinak

• itd.

Opozoriti moramo le na posebnost krompirja. Krompir narežite na tanjše koščke, da se bo zmehčal in spekel v istem času, kot ostala zelenjava.

Zelenjavo, ki jo izberete, prilagodite okusu, razpoložljivosti in seveda sezoni. Pozimi je super izbira buča, korenje, paprike, pastinak, poleti pa uživajte v polnem pladnju jajčevcev, bučk, češnjevcev, krompirja … Brez težav lahko spečete tudi zamrznjeno zelenjavo, zamrznjen brokoli, cvetačo in stročji fižol je odlična izbira. Kar zamrznjenega pokapajte z oljem in začimbami in ga specite v pečici. Morda bo zamrznjena zelenjava potrebovala le malo več časa.

Osnovni okus bodo zelenjavi dale začimbe. Da se bodo prijele na zelenjavo in da bo zelenjava ostala sočna, pa najprej potrebujete olje. Uporabite olivno ali repično olje ali pa tistega, ki ga imate doma. Za odličen okus lahko dodate – ali pa z njim olje popolnoma nadomestite – malo prečiščenega masla ghee

Za odličen okus zelenjave poskrbijo mali dodatki, ki vedno naredijo ali pokvarijo jed. Začimbe. Zelenjavo najprej malo posolite in popoprajte, potem pa dodajte začimbe in dišavnice po izbiri. Odlična izbira so: rdeča (tudi dimljena) paprika, origano, rožmarin, timijan, čebula, česen, kajenski poper … Poigrajte se s kombinacijo in poiščite svojo idealno kombinacijo. Vsakič znova lahko izberete tudi različno kombinacijo začimb in tako dobite čisto nove okuse.

To odlično pečeno zelenjavo postrezite kot prilogo ali pa kar bolj nežno glavno jed. Poleg odlično sodi tudi osvežilni romesco preliv oz. kremni preliv iz pečenih paprik, paradižnikov in oreščkov.

Za približno 2 dcl priliva potrebujete:

• 100 g pečenih paprik (glej notes)

• 2 paradižnikova pelata iz konzerve (lahko tudi sveža olupljena)

• 70 g indijskih oreščkov

• sok četrtine limone

• 1 šopek peteršilja

• 1 strok česna

• sol

Vse sestavine dajte v mešalnik in zmiksajte v kremast preliv. Poskusite in dodelajte, če je potrebno.

Pa dober tek!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/