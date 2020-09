Najboljšemu slovenskemu motokrosistu Timu Gajserju se nadaljevanje sezone v kraljevskem razredu svetovnega prvenstva v motokrosu ni izšlo po načrtu. Tretjič zapored je po seštevku dveh dirk ostal za zmagovalnim odrom, tokrat je na VN Italije v Faenzi zasedel osmo in peto mesto, kar je v skupnem seštevku obeh dirk zadostovalo za šesto mesto. Gajser je v skupnem seštevku svetovnega prvenstva z drugega nazadoval na tretje mesto, saj ga je prehitel Italijan Antonio Cairoli. Z novo zmago, skupno že 90. v karieri, s katero se je izenačil z Antoniom Cairolijem, je bil na obeh dirkah prepričljivo najboljši Jeffrey Herling. Nizozemec se je utrdil v skupnem vodstvu najelitnejšega razreda moto GP.

Gajser se je v Faenzo vrnil z lepimi spomini, saj je leta 2012 na tej progi debitiral v svetovnem prvenstvu, tedaj v razredu MX2. Zanimivo je, da so bili tedaj najboljši motokrosisti na svetu nazadnje na tem prizorišču, v tedanjem Gajserjevem razredu pa je bil najboljši Jeffrey Herling, medtem ko je v najmočnejšem razredu slavil zmago Antonio Cairoli, ki je dejal, da mu proga v Faenzi sicer ni preveč pisana na kožo, a ima nanjo lepe spomine.

Pri Hondi so imeli na zadnji dirki težave z elektroniko, a Tim Gajser pri slabših uvrstitvah v zadnjem obdobju ni krivil svojega moštva. »Dejstvo je, da sem tudi sam storil precej napak, zato sem zaostal za svojimi prejšnjimi uvrstitvami. Počutim se dobro, imam veliko voljo po dokazovanju in komaj čakam nove preizkušnje,« je pred začetkom dirke optimistično dejal Tim Gajser. Slovenec je na prvi dirki slabo startal in tekmece lovil z 19. mesta. V naslednjih krogih je Gajser napredoval do šestega mesta, v zadnjem krogu pa je izgubil dve mesti. Tudi na drugi dirki Gajser ni krojil razpleta pri vrhu, čeprav so bile na razgibani in trdi progi razlike majhne. Slovenski motokrosist bo imel na istem prizorišču priložnost za popravni izpit že v sredo.

Na progi Monte Coralli torej ni šlo po načrtu Timu Gajserju, nasmejan in optimističen pa je zapustil prizorišče Jan Pancar. V razredu MX2 je s skupno osmim mestom, ki si ga je priboril z osmim in dvanajstim mestom, dosegel najboljšo uvrstitev sezone. V dopoldanskih kvalifikacijah si je Pancar pridirkal 19. startni položaj. Na dirki je izkoristil dobro poznavanje 1690 metrov dolge steze, saj je na njej v preteklosti tekmoval v italijanskem prvenstvu. Na prvi dirki je bil dolgo celo šesti, a je v zadnjem krogu nazadoval za dve mesti. Na drugi dirki je Pancar s 17. mesta pritiskal na tekmece ter do konca preizkušnje izboljšal svojo uvrstitev za pet mest. V razredu MX2 si je s prvim in drugim mestom skupno zmago priboril Francoz Maxime Renaux, v skupnem seštevku svetovnega prvenstva pa ima njegov rojak Tom Vialle minimalno prednost treh točk pred Belgijcem Jagom Geertsom.