Nemški socialdemokrati (SPD) so za svojega kanclerskega kandidata na parlamentarnih volitvah čez eno leto izbrali podkanclerja Olafa Scholza. Za strankino vodstvo je bila odločitev očitno lahka, saj jo je sprejelo soglasno. Tudi sicer se je že dlje časa o finančnem ministru Scholzu govorilo kot o vodilnem kandidatu stranke, čeprav v njej ne uživa tako celovite podpore.

Vodji stranke Saskia Esken in Norbert Walter-Borjans sta sporočila, da se zavedata, kako odločitev vodstva SPD za nekatere predstavlja nepričakovan preobrat. »Prosimo za zaupanje na naši poti. Odločeni smo, da gremo skupaj na to pot,« sta dodala. Eskenova in Walter-Borjans sicer veljata za Scholzova tekmeca in sta ga lani premagala na volitvah za vodji stranke. Scholz je glede na ankete najbolj priljubljen politik v vrstah SPD in se je v koronavirusni krizi izkazal z dobrim odzivanjem. V SPD pa ne uživa takšne podpore, predvsem v levem krilu stranke.