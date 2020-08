V četrtek so v Sloveniji opravili 753 testov na novi koronavirus in potrdili 10 okužb, po dve v občinah Ljubljana, Celje in Cirkulane, po eno pa v Velenju, Vipavi, Grosupljem in Ivančni Gorici. Nekaj več je tako imenovanih uvoženih primerov, torej primerov, ko so se posamezniki okužili v tujini, največ na Hrvaškem, kar je povezano z dopusti. »Ti prenosi se v glavnem pojavljajo pri specifični populaciji, pri mladih do 24 let, pri čemer gre za udeležence množičnih zabav,« je povedala predstavnica NIJZ.

V bolnišnicah zdravijo 24 bolnikov s covidom-19, štiri v intenzivni terapiji, je vlada objavila na Twitterju. Iz bolnišnice so odpustili enega.

V četrtek niso zabeležili smrti bolnika s covidom-19, skupno število umrlih tako ostaja 125. Po podatkih Sledilnika za covid-19 so doslej potrdili 2233 okužb, aktivnih primerov okužb pa je 181. Doslej so opravili 135.087 testov na novi koronavirus.

V Hrastniku so v četrtek odvzeli tri brise, ki pa so bili vsi negativni. Vse brise so odvzeli izven Doma starejših Hrastnik, kjer v četrtek ni bilo novih testiranj, so danes sporočili s hrastniške občine. Od izbruha okužbe 10. julija letos so v domu okužbe potrdili pri 49 oskrbovancih in 11 zaposlenih. Umrli so štirje oskrbovanci s covidom-19, do danes pa so ozdraveli trije oskrbovanci in dva zaposlena. Trenutno je v domu okuženih 42 stanovalcev in devet zaposlenih.