Bazilika, ta krasno dišeča začimba, sicer izvira iz tropskih delov Indije ali Afrike, že v antiki in srednjem veku so jo razširili po Evropi, zlasti Sredozemlju, kjer imenitno uspeva. Uspeva pravzaprav po vsem ozemlju naše dežele, in to vse do prve slane, a ob vlažnem avgustovskem vremenu jo žal rada napade pepelnata plesen na spodnji strani listov, kar se je letos zgodilo marsikomu. Poznamo je najmanj 60 sort, poleg zelene je pri nas razširjena rdečelistna, na Daljnem vzhodu pa uspeva orjaška širokolistna, ki jo uporabljajo tudi kot zelenjavo. Nekoč so baziliki pravili kraljevska začimba, njeno ime namreč izhaja iz grške besede basileus, ki pomeni kralj (tudi zato jo je Raffaele Esposito dodal na slastno kraljevsko pico). Najmočnejšo aromo ima bazilika tik pred cvetenjem in med njim, liste pa lahko trgamo takoj, ko so dovolj veliki. Za pripravo jedi uporabljamo liste, popke in cvetove. Daleč najokusnejša je sveža, suha izgubi precej arome in deluje kot povsem druga začimba. Sveža in sušena bazilika zato med seboj nista zamenljivi! Če jo sušimo, zvežemo vejice in jih obesimo v senco, bolje pa je, če svežo baziliko očistimo in nemudoma zamrznemo. V Italiji baziliko za zimo shranijo v kozarec, in sicer tako, da jo sesekljajo, posolijo in prelijejo z oljčnim oljem, da nastane pesto, ki ga lahko dalj časa hranimo v hladilniku, z njim pa pozimi v jedeh nadomestimo svežo baziliko, saj se okus ne spremeni opazneje. Bazilika se poleg paradižnika, testenin, pice, lazanje, mocarele in podobnih jedi prileže tudi k stročnicam, prikuham, pečenkam, ribam, zelenjavnim juham in zeliščnim omakam. Skupaj s paradižnikom, mocarelo in oljčnim oljem nastane nadvse okusna kaprijska solata, ki prav tako kot pica margerita zastopa barve italijanske zastave. Če baziliko sesekljamo, ji dodamo zmlete pinjole, orehe ali druge oreške, primešamo naribani parmezan in oljčno olje ter sol, nastane genovski pesto, ki ga lahko hranimo v hladilniku in z njim tudi v hladnejšem delu leta zabelimo poljubne testenine. Izjemno okusna je tudi solata po tokratnem receptu, ki zahteva zajeten šop bazilike.

TESTENINSKA SOLATA Z BAZILIKO, PARADIŽNIKI IN PARMEZANOM

SESTAVINE ZA 4 OSEBE 250 g svedrov ali drugih kratkih testenin 250 g zrelega paradižnika 2 podolgovati rdeči papriki 1 skodelico svežih listov bazilike 80 g jedrc orehov 100 g polnozrnatega kruha 100 g parmezana ekstra deviško oljčno olje sok ene limone morsko sol sveže zmlet poper

PRIPRAVA

1V suhi ponvi na hitro popražimo orehova jedrca, da lepo zadišijo. Vsujemo jih v skodelico, v ponev pa vlijemo malo olja in na njem popečemo papriko, ki jo prej operemo, očistimo in grobo narežemo. Kruh narežemo in damo v mešalnik ter z nekaj dolgimi pulzi iz njega napravimo grobe drobtine. Presujemo jih v skodelico.

2V mešalnik damo nekoliko ohlajene popečene paprike, limonov sok, česen, malo popra (ali čilija) in približno četrtino orehov. Gladko zmeljemo, vmes pa počasi prilijemo 1 dl olja. Mešalnik izključimo šele, ko nastane gostejša pasta. Solimo jo po okusu, a raje radodarno. Testenine skuhamo na zob v veliki količini osoljenega kropa po navodilih na embalaži, pazimo, da jih ne razkuhamo. Takoj jih dobro odcedimo in stresemo v veliko solatno skledo. Še vroče zabelimo s polovico omake iz mešalnika in postavimo na stran. Preostale orehe drobno nasekljamo in postavimo na stran.

3V ponvi segrejemo 2 žlici olja in na njem med nenehnim mešanjem (5–7 minut) popražimo krušne drobtine, ki jih malo popramo oziroma začinimo s čilijem. Ponev odstavimo. Testenine v skledi zmešamo s preostalo omako iz mešalnika, posujemo z drobno narezanimi paradižniki, parmezanom, nasekljanimi orehi, premešamo in posujemo s praženimi drobtinami ter lističi bazilike. Postrežemo kot glavno jed – mlačno ali popolnoma ohlajeno.

Čas priprave in kuhanja: 45 minut

PEČENE BUČKE PO KAPRIJSKO

Potrebujemo

2

srednje veliki bučki

2

velika paradižnika

3

stroke česna

200 g

suhe mocarele ali drugega mladega sira

100 g

nastrganega parmezana

ekstra deviško oljčno olje

morsko sol

sveže zmlet poper ali čili

1 pest

svežih listov bazilike

Priprava

Pečico segrejemo na 200 °C. Zelenjavo operemo. Bučki vzdolžno prerežemo na pol. Paradižnik narežemo na tanke rezine. Polovice bučk zložimo v pekač, obložen s papirjem za peko. Olupljen česen pretlačimo in zmešamo z nekaj žlicami olja, poprom ali čilijem in soljo. S tem premažemo bučke po prerezani površini ter jih obložimo z rezinami paradižnika, ki jih tudi premažemo z mešanico olja, česna in soli. Porinemo v pečico in pečemo 15 minut. Vzamemo ven, obložimo z rezinami mocarele in listi bazilike, posujemo s parmezanom in za 15 minut vrnemo v pečico, da se sir zlato zapeče.

PANAKOTA Z BAZILIKO IN MARELIČNO MARMELADO

Potrebujemo

200 g

tekočega jogurta

60 g

sladkorja

1 pest

svežih listov bazilike

6 listov

želatine

8 žlic

domače tekoče jagodne ali marelične marmelade

smetano za stepanje

Priprava

V mešalnik vlijemo jogurt, dodamo sladkor ter očiščene liste bazilike, pri čemer nekaj listov prihranimo za dekoracijo. Vključimo mešalnik in vsebino gladko zmeljemo. Liste želatine nekaj minut namakamo v mrzli vodi, odcedimo in segrevamo le toliko, da se vsa želatina raztopi. Dodamo jo jogurtovi zmesi, temeljito premešamo, ulijemo v štiri modelčke in pustimo v hladilniku nekaj ur, da se strdi. Preden postrežemo, po želji stepemo nekaj smetane. Panakoto iz modelčkov zvrnemo na krožnike, okrasimo s kakšnim celim listom bazilike, oblijemo z marmelado in dodamo malo smetane.