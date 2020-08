Vrnitev Gorice v prvo slovensko nogometno ligo je pravičen razplet, potem ko je v dodatnih kvalifikacij nadigrala Triglav (1:1, 5:0). »Način, kako so zmagali v Kranju, pove vse o značaju in kakovosti igralcev. Po prvi tekmi smo ocenili, da lahko igramo veliko boljše, za Triglav pa sem imel občutek, da je limitiran. Na koncu so Kranjčani odigrali še trikrat slabše. To, kar se je po seriji ligaških porazov zgodilo Triglavu, se je nam lani proti Taboru,« je izpostavil športni direktor Gorice Miran Burgić, nekdanji golgeter kluba.

Goričani so se po letu dni znova vrnili na prvoligaški zemljevid. Lanski neuspeh proti Taboru iz Sežane je bil velik šok. Tedaj se je na vodstvo kluba in igralce sprožil plaz kritik. Ko so vsi pričakovali, da bodo padale glave, so strnili svoje vrste v pisarni in na igrišču. V kvalifikacijah so Goričani pokazali izjemno stabilnost in suverenost, čeprav so zadnjo prvenstven tekmo odigrali 8. marca, nato pa je bilo tekmovanje v drugi ligi predčasno končano.

Ekipi je na igrišču poveljeval 24-letni kapetan Bede Amarchi Osuji. Nigerijec, ki je v Novi Gorici že pet sezon in si je tudi ustvaril družino, je ohranil mirno glavo, čeprav so ga v minulih dneh povezovali s prestopi, zlasti v Koper. Vlekel je ekipo in sodeloval pri skoraj vseh šestih golih, ki jih je Gorica zabila Triglavu. Drugi junak je bil 17-letni napadalec Tjaš Begić, ki je preigraval in dobesedno letel po igrišču. Fantu, ki je zelo miren in delaven, so zaploskali celo navijači Triglava, ko je bil zamenjan v drugem polčasu. Begić, ki prihaja s slovenske obale in je v Novi Gorici dve sezoni, je bil članski ekipi priključen pozimi. Njegovi odliki sta predrznost in izjemna samozavest, ko se odloči za preigravanje. Trenerja Lučića je navdušil, ko je na zadnjih treh prijateljskih tekmah na vsaki dosegel gol, v Kranju pa z vodilnim golom dogodke obrnil v prid Primorcev.

Povratna tekma s Triglavom je bila vrhunska, in če bodo sposobni takšne predstave ponavljati v nizu v prvi ligi, ne bodo imeli težav z obstankom. »Na prvi tekmi je bila taktika postavljena na zmago z 1:0 brez prejetega gola. Po tekmi v Novi Gorici sem uvidel, da sem naredil veliko napako, ker smo preveč spoštovali tekmeca. Triglav ni močan in tehnično tako kakovosten, da bi nas mučil vso tekmo. Na povratni tekmi smo zaigrali z dvema napadalcema in jih napadli visoko na njihovi polovici,« je o taktični ukani povedal Lučić.

Devetinpetdesetletni Borivoje Lučić je v dolgih pripravah s sedmimi prijateljskimi tekmami ekipo vrhunsko pripravil. »Dvomim, da je bil kakšen klub v takšnem položaju v zadnjih 50 letih. Verjeli smo v uspeh, fantje so vseskozi pridno trenirali, ostali zbrani in osredotočeni na svoj cilj ter bili ambiciozni. Na obeh tekmah so pokazali veliko željo in pogum, da se vrnemo tja, kamor spadamo,« je izpostavil Borivoje Lučić , ki je dan po uspehu prejel tisoč telefonskih klicev s čestitkami.

Gorica se je 140 dni pripravljala na dve tekmi, ki sta odločali o usodi kluba. »Ni bilo lahko, a smo zadržali pozitivno razmišljanje v času, ko so nas rušili zunanji dejavniki od ljudi pa do stvari, na katere nismo mogli vplivati. Velike zasluge, da se v ekipo ni vnašal nemir, ima trener Lučić,« je dodal 35-letni Burgić in priznal, da so bili to zanj najtežji meseci v življenju.

V drugi ligi bi životarili

Kvalifikacije so bile življenjsko pomembne za prihodnost Gorice, ki 40 odstotkov proračuna napolni s sponzorji, 40 s prodajo igralcev (iz prve lige je to veliko lažje kot iz druge lige) in 20 odstotkov iz preostalih virov. »Prva liga pomeni nov zagon, energijo in pozitivno razmišljanje. Če ne bi napredovali, klub ne bi propadel, bojim pa se, da bi morda več let životaril v drugi ligi. Za prvo mesto v drugi ligi moraš imeti enak proračun kot v prvi ligi (milijon evrov, op. p.). Ne vem, če bi kot drugoligaš lahko še enkrat zbrali prvoligaški proračun,« je izpostavil Burgić. Pravi, da je največji kapital kluba, da večino ekipe sestavljajo domači fantje (v prvi enajsterici jih je po šest, sedem), ki so šli skozi nogometno šolo Gorice.

Igralci so po tekmi v Kranju dobili tri dni prosto in se bodo znova zbrali danes. »Zdaj, ko imamo okostje ekipe, me je najbolj strah odhodov najboljših igralcev. Pripeljati moram še nekaj kakovostnih nogometašev, potem ko smo končali sezono z 20 igralci. Finančno nismo najboljši že nekaj časa, več bo znano v prihodnjih dneh. Glede na ugled Gorice navijači, ki so navajeni gledati kakovosten nogomet, ne bodo zadovoljni zgolj z bojem za obstanek,« je končal Lučić. Burgić je dodal: »Ker verjamem v kakovost fantov, smo že s sedanjo zasedbo lahko konkurenčni v prvi ligi. Zanesljivo bo kakšen odhod in prihod igralcev.«