Poleg tega se je v Pišnici poškodoval še pohodnik, na planini Vogar pa je planincu postalo tako slabo, da ni več zmogel napora. Izčrpanost je izdala tudi pohodnika na Voglu, na Pokljuki pa so policisti in vodniki reševalnih psov iskali pogrešanega starejšega moškega. Iskalna akcija je bila uspešna, moškega pa so predali v oskrbo njegovim svojcem. »Gore niso poligon,« po pestri soboti opozarja Bojan Kos iz PU Kranj in dodaja: »Za planince, ki nimajo kondicije in ki ne uživajo dovolj tekočine, so vroči dnevi izredno problematični.«