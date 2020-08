»Navdušen sem ob pridružitvi članskemu moštvu Cedevite Olimpije. V Ljubljani sem že tri leta, ves ta čas pa sem nosil dres ekip mlajših starostnih kategorij. Čas je za nov začetek v moji karieri, na zelo visoki ravni, na kateri do sedaj še nisem nastopal. Komaj čakam, da začnemo s trenažnim procesom in da zrastem kot igralec in oseba. Vedno bom dal vse od sebe, edina stvar, ki mi preostane v prihodnjih sezonah pa je, da pridno delam,« je ob podpisu pogodbe dejal Rus.

»Izredno zadovoljni smo, da smo našli skupni jezik z Jegorjem, ki velja za enega izmed najbolj nadarjenih evropskih košarkarjev v svoji generaciji. Sitnikov je ta trenutek še nebrušen diamant z veliko potenciala, prostora za napredek v njegovi igri je še veliko. Z veseljem bomo njegov razvoj spremljali v prihodnjih sezonah in ga hkrati skušali po naših najboljših močeh usmerjati tako, da se bo razvil v kvalitetnega igralca,« pa je z dogovorom zadovoljen športni direktor kluba Sani Bečirović.