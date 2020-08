Medtem ko je večina klubov v ligi ABA začela priprave na novo sezono, ostaja neznanka, kako bo tekmovanje sploh potekalo. Zaradi slabe epidemiološke slike po državah v regiji je vodstvo pred časom prvi krog premaknilo za dva tedna. Kakšno bo stanje glede koronavirusa na začetku oktobra, je možno napovedati približno tako (ne)natančno kot pravilnih sedem številk pri žrebanju lota. Ravno zaradi tega je vodstvo tekmovanja s predstavniki klubov že razpravljalo o različnih scenarijih poteka sezone. Od tega, da bi vsak konec tedna naredili mehurček v drugem mestu, kjer bi v eni dvorani igrali vse tekme določenega kroga, pa do tega, da bi ligo razdelili na vzhodni in zahodni del. Poleg koronavirusa je ligo ABA v zadnjih dneh pretresla smrt 27-letnega Michaela Oja, ki je v zadnjih sezonah igral za FMP in Crveno zvezdo, ob tem pa se nadaljujejo notranja trenja, saj Partizan želi, da se iz tekmovanja odstrani FMP, ker gre po njihovem mnenju praktično za podružnico Crvene zvezde. V jadranskem tekmovanju se tako obeta vroča in izzivov polna sezona, v kateri bodo Slovenijo tako kot lani zastopale Cedevita Olimpija, Krka in Primorska.

Cedevita Olimpija: Ljubljančani so se na novo sezono začeli pripravljati hitro po izbruhu epidemije koronavirusa, ko so predčasno prekinili pogodbe z igralci, na katere trener Jurica Golemac ni več računal. Od lanske ekipe so tako ostali zgolj kapetan Jaka Blažič, ki je vmes tudi podaljšal pogodbo za dve sezoni, Edo Murić in Mikael Hopkins. Golemac je hitro priključil še Ivana Marinkovića in Alena Hodžića, ki ju je treniral že pri Primorski, ter Kendricka Perryja, ki je drugi del lanske sezone preživel pri Megi in bil prvi strelec lige ABA. Iz Primorske je nato Golemac potegnil še slovenskega reprezentanta Žigo Dimca, z Rokom Lenim Ukićem poskrbel za izkušnje na parketu in slačilnici, prava podviga pa sta vodstvu kluba uspela s podpisoma Mangoka Mathianga in Riona Browna.

To je tudi deseterica, ki bo nosila glavno breme v ligi ABA in evropskem pokalu, ob njih pa bo obveza Golemca še, da razvija mlade Dana Duščaka, Roka Radovića in Egorja Sitnikova. Prav Golemac je tisti, na katerega vodstvo kluba veliko stavi. Pri Primorski je dokazal, da zna graditi ekipo in osvajati lovorike, zato mu je športni direktor kluba Sani Bečirović pri okrepitvah prisluhnil. Golemac je s sestavo moštva zadovoljen, še posebej s prihodom Riona Browna. »Z Rionom Brownom smo dobili še zadnji manjkajoči del naše zgodbe. Gre za ostrostrelca, ki najbolje igra prav v uigranem sistemu. Dolgo smo iskali takšnega igralca in prepričani smo, da smo našli košarkarja, ki nam bo lahko pomagal pri naši dobri igri in pri konkurenčnosti v vseh tekmovanjih,« je povedal Jurica Golemac, ki bo od kluba pričakoval še kakšno okrepitev sredi sezone, če se bo želel resno potegovati za mesto v polfinalu lige ABA.

Krka: Medtem ko bodo pri Olimpiji priprave začeli danes, v preteklih dneh pa so igralci opravljali zdravstvene preglede in preizkuse atletskih sposobnosti ter splošne pripravljenosti, so se pri Krki prvič zbrali že v četrtek. V Novem mestu so za presenečenje poskrbeli sredi junija, ko so na mesto direktorja postavili klubsko legendo Jureta Balažića, ki je še v lanski sezoni igral. Balažić odkrito priznava, da se mora v novi vlogi še marsikaj naučiti, a se že pri sestavi moštva za novo sezono vidi svež veter. Dolenjsko moštvo je od lani zadržalo mlade Miho Škedlja, Martina Jančarja Jarca in Luko Medveda ter izkušenega Luko Lapornika ter bo morda celo Daliborja Đapo, s katerim so v pogovorih.

Glavni trener Vladimir Anzulović si je močno želel ameriškega strelca Jairusa Lylesa in ga tudi dobil, a se je v zadnjem trenutku zapletlo. Lyles namreč zaradi strahu pred okužbo s koronavirusom ne želi priti v Evropo, zato bodo morali v Novem mestu bržkone zavihati rokave in zanj najti zamenjavo. Je pa vodstvo kluba prav tako kot Olimpija izkoristilo težave Primorske in v Novo mesto zvabilo Nejca Bariča ter Jana Kosija. Ena prvih okrepitev je bil tudi Jan Rebec, ki je pred dvema sezonama nosil dres Olimpije, novinci pa so še izkušeni Američan Rod Camphor, reprezentant BiH Adin Vrabac ter Hrvat Jure Škifić. Ob verjetni menjavi za Lylesa in pogajanjih z Đapo pa Balažića čaka še izziv najti prvega centra. Pri Novomeščanih upajo, da bo to dovolj za obstanek v ligi ABA, kjer bo v prihajajoči sezoni po treh letih znova nastopalo 14 moštev.

Primorska: V najslabšem položaju od slovenskih predstavnikov v ligi ABA so bili pri Primorski. Obalni klub se je zaradi finančnih težav krčevito boril za tekmovalno licenco Košarkarske zveze Slovenije za prihodnjo sezono, ki jo je na koncu tudi dobil, a so mu vmes ušli igralci, na katere je računal tudi v prihodnje. V prvi vrsti Nejc Barič in Žiga Dimec. Vodstvo kluba se je glede sestave moštva zavilo v molk, saj ga želi javnosti predstaviti, ko bo sestavljeno v popolnosti. Trener Andrej Žakelj še išče nekatere okrepitve, priprave pa so tako kot Krka začeli v četrtek.

A kljub temu da so se v klubu glede igralskega kadra zavili v molk, so v javnost vseeno pricurljala nekatera imena, ki naj bi v prihodnji sezoni nosila dres koprskega kolektiva. Vodja članske ekipe Goran Jagodnik nam je v pogovoru pred časom razkril, da je blizu ostanka Luka Vončina in da bodo priložnost dobili mladi Saša Ciani, Elmir Haskič in Rok Nemanič. Želja kluba je tudi nadaljnje sodelovanje z Urbanom Hrovatom, a hoče ta oditi. V Koper naj bi se vrnil ameriški organizator igre Sterling Gibbs, kot tudi srbski košarkar Marko Luković. Zanesljivi spletni viri pa so poročali o tem, da se je Primorska v zadnjem obdobju okrepila še s slovenskima košarkarjema Jurijem Macuro in Janom Dornikom, naturaliziranim Slovencem Erjonom Kastratijem ter Srbom Markom Ljubičićem, medtem ko naj informacija o prihodu Mirze Begića ne bi držala. Tako kot pri Krki bo glavni cilj sezone Primorske obstanek v ligi ABA.