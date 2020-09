Po dobrih dveh letih se košarkarji Olimpije znova veselijo nove lovorike. V Kranju so sinoči na superpokalnem obračunu po trdem boju ugnali Krko in tako v vitrine pospravili že deveti tovrstni pokal, ki je hkrati tudi prvi, odkar so se združili s Cedevito. Pri Ljubljančanih je blestel novinec Kendrick Perry, ki že vse pripravljalno obdobje prikazuje odlične predstave. Američan je 20 točkam dodal še sedem skokov in pet asistenc ter tako postal najboljši posameznik (MVP) tekme.

Čeprav so se košarkarji Olimpije danes veselili, pa so še dan prej na večernem treningu doživeli velik šok. Priča so bili namreč grozljivi poškodbi Mangoka Mathianga, ki si je pri eni izmed akcij zlomil golenico in mečnico na desni nogi. Avstralski center južnosudanskih korenin je v noči na četrtek prestal operacijo, zanj pa je sezona bržkone izgubljena. To je za zmaje velik udarec, saj si je trener Jurica Golemac Mathianga silno želel in od njega veliko pričakoval, zdaj pa bo moral zanj ekspresno najti zamenjavo. Kljub pretresljivim dogodkom so se Ljubljančani danes v Kranju zbrali in od samega začetka zagrizli v obrambi ter s tem Krki povzročali ogromno težav. Trener Novomeščanov Vladimir Anzulović, ki je pogrešal poškodovana Jureta Škifića in Milana Milovanovića, je že v prvi četrtini preizkusil deset igralcev, a prave peterke ni našel. Dodatne preglavice mu je povzročil Nejc Barič, ki si je hitro nabral tri osebne napake, Olimpija pa dvomestno prednost, s katero je tudi odšla na odmor.

Ljubljančane je navidezno ugodna prednost uspavala, saj so v drugi polčas krenili manj odločno in Krki dovolili, da se je hitro približala. Novomeščani so zavohali kri, Olimpiji pa naenkrat v napadu ni uspevalo skoraj nič. Očitno je bilo, da se je v moštvo Golemca prikradla živčnost, kar je začutil tudi Anzulović, ki je bodril svoje igralce in jim polagal na srce, naj bodo bolj agresivni, a ti priložnosti, ki jim jih je ponujal nasprotnik, enostavno niso znali izkoristiti. Olimpija je po zaslugi Kendricka Perryja to znala kaznovati, se sredi zadnje četrtine odlepila in odločila vprašanje o zmagovalcu.

»Zaslužena zmaga. Nismo igrali nič posebnega, a sem to tudi pričakoval po tem, kar se je dan prej zgodilo na treningu z Mathiangom. Ne glede na vse so fantje našli način do zmage. Tudi Krka je imela težave s poškodbami in ni imela nič izgubiti. V drugem polčasu so igrali z nizko postavo, ki nam je povzročila kar nekaj preglavic. A tudi na to smo našli odgovor. Superpokal smo vrnili v Stožice, zdaj pa gremo novim izzivom naproti,« je misli strnil Jurica Golemac. Vladimir Anzulović pa meni, da so njegovi igralci v prvem polčasu preveč spoštovali nasprotnika. »Borili smo se, a na začetku prikazali premalo želje in predrznosti. Manjkali so nam trije igralci iz prve peterke, zato prevelikega razočaranja ni. Ko bomo zdravi, bomo prikazali boljše predstave.«