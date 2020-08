Potem ko sta že v četrtek priprave na novo sezono začeli Krka in Primorska, je včeraj »motorje« zagnala tudi Cedevita Olimpija. Če je bila v preteklosti navada, da so v ljubljanskem klubu ob takšni priložnost odprli vrata predstavnikom medijev, je bilo tokrat drugače. Zaradi situacije glede koronavirusa so se odločili, da bosta direktor Davor Užbinec in športni direktor Sani Bečirović na voljo prek spletne aplikacije zoom. Tako Užbinec kot Bečirović sta poudarila, da je zaradi razmer proračun za prvo ekipo nižji od lanskega, a sta v isti sapi dodala, da sta izredno zadovoljna s sestavo in da bo konkurenčna tako v evropskem pokalu kot ligi ABA. Novost je uradno sodelovanje z Ilirijo, kamor bo Olimpija na kaljenje pošiljala mlade nadarjene igralce.

Ilirija stopnica za mlade

Glavni trener Olimpije Jurica Golemac, od katerega klub pričakuje veliko, je na včerajšnjem uvodnem skupnem treningu pogrešal trojico košarkarjev. Center Mangok Mathiang ureja vse potrebno za prihod iz Avstralije, kjer je trenutno epidemiološka slika slaba. Enako velja za Američana Riona Browna, zadnjo okrepitev, medtem ko ima klub največ težav pri organizaciji povratka mladega Egorja Sitnikova, ki je v Rusijo odpotoval že marca. Američana Kendrick Perry in Mikael Hopkins sta že v Sloveniji in jima ni bilo treba v karanteno. V sodelovanju z državo sta namreč oba pred odhodom iz ZDA opravila test na koronavirus ter ga ponovila tako ob prihodu v Zagreb kot nato v Ljubljano.

Športni direktor Sani Bečirović je potrdil, da je kadrovanje zaključeno, a da so si pustili manevrski prostor za morebitno okrepitev sredi sezone. »Tokrat je bilo precej lažje sestaviti ekipo, saj smo imeli na voljo več časa. Lani smo jo morali razstaviti in ponovno sestaviti v praktično 30 dneh. Tokrat smo imeli čas od marca, da dobro preučimo, kaj potrebujemo. Z Jurico Golemcem sva pregledala več kot 200 imen, seznam pa na koncu skrčila na okoli 50 takih, ki so bili zanimivi za nas. Ker cene igralcem niso padle, so nekatera imena ostala pobožne želje, a smo s sestavo zelo zadovoljni. Hitro smo reagirali in navezali stik s košarkarji, ki smo jih želeli, ter tako morda prehiteli konkurenco. Vsekakor pa smo gledali na to, da lahko vsak igra vsaj na dveh položajih. Vemo, da je Golemac kot trener taktično precej zahteven, ob tem pa nastopamo v dveh različnih tekmovanjih. V ligi ABA je igra specifična, v evropskem pokalu pa se bolj nagiba k stilu iz ZDA. V tem pogledu bomo tako lahko prilagodljivi,« je pojasnil Sani Bečirović.

Od sodelovanja z Ilirijo, ki nastopa v drugi slovenski ligi, si Olimpijin športni direktor obeta veliko. Zadovoljen je, ker bodo mladi, ki še niso pripravljeni na kakovostno raven, na kateri igra Olimpija, dobili možnost izkusiti člansko konkurenco. »Ilirija bo nekakšen projekt U23, kjer bodo mladinci dobili priložnost nadaljnjega razvoja. Pri 18 ali 19 letih je redko kdo pripravljen zaigrati v članski ekipi Olimpije. Nekateri potrebujejo več časa, da dozorijo. Pri Iliriji ga bodo dobili. Mi bomo njihov starejši brat, ki jim bo finančno nekoliko pomagal, a so se vodilni zavezali, da bo finančna struktura kluba praktično neodvisna od Olimpije,« razlaga Bečirović. Predsednik Ilirije bo ostal Vlatko Ilievski, Saša Dončić pa bo znova glavni trener. Dosedanji Luka Bassin ostaja v trenerskem štabu. Olimpija bo v prvi sezoni v Ilirijo poslala Miho Cerkvenika, Egorja Sitnikova in Alena Malovčića. Davor Užbinec je ob tem izrazil željo, da se Ilirija že naslednjo sezono prebije v prvo ligo, in dodal, da je to za mlade igralce stopnica, ki je v preteklosti pri Olimpiji niso imeli, ter da bodo s tem dvignili tako ljubljansko kot slovensko košarko na višjo raven.