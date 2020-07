Duščak, ki igra na položaju organizatorja igre, velja za enega izmed najbolj nadarjenih košarkarjev svoje generacije v Evropi. Leta 2017 se je v Madrid preselil iz domačega KK Grosuplje in prestal košarkarsko šolo madridskega kluba. Lani se je pridružil tudi pripravam članskega moštva in med drugim na pripravljalnih tekmah v sklopu priprav na sezono 2019/20 zanj debitiral. »Dan Duščak je igralec, ki smo si ga izredno močno želeli videti v dresu Cedevite Olimpije, saj gre za zelo nadarjenega mladega igralca, ki je svoje košarkarsko znanje pilil in izpopolnil v košarkarski šoli madridskega Reala,« je dejal športni direktor Sani Bečirović.

Osemnajstletnik je z Ljubljančani podpisal štiriletno pogodbo, po besedah trenerja Jurice Golemca pa so ga v Olimpijo želeli pripeljati takoj, ko so ga videli igrati. »Prepričani smo, da smo v moštvo dobili fanta, ki bo pustil velik vtis in pečat v našem klubu,« je povedal Golemac.