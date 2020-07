Kim Kardashian in Kanye West že leto dni živita ločeno

Zvezdnica Kim Kardashian in njen mož, raper Kanye West, naj bi že eno leto živela ločeno. Kljub temu da je Kim Kardashian glavna zvezdnica resničnostnega šova in izjemno priljubljena na instagramu, so podrobnosti njene zakonske zveze postale znane šele nedavno, ko je njen mož napovedal, da bo kandidiral za predsednika ZDA. Ta je na svojih nedavnih javnih nastopih, ki so bili namenjeni naznanitvi kandidature, povedal nekaj nenavadnih stvari. Med drugim je javno spregovoril o tem, da naj bi par želel splaviti svojo prvo hčer, kar naj bi še posebno prizadelo Kim. Ta je prejšnji teden zato v sporočilu na instagramu zapisala, da se počuti nemočno, saj ima njen mož očitno spet težave z duševnim zdravjem. Zanj je zapisala, da genialen, vendar kompleksen moški. Novice o tem, da naj bi par že dlje časa živel ločeno, Kim v Los Angelesu, kjer snema svoj resničnostni šov, Kanye pa na ranču v Wyomingu, pojasnijo tudi raperjeve zahteve, da bi morali njegovi otroci živeti z njim ali vsaj blizu njega. Par naj bi se namreč videval zgolj enkrat na mesec, ko naj bi raper videl tudi svoje štiri otroke.