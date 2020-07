Poškodbo je odkrila policija, ki je ustavila avto, v katerem sta bila Megan Thee Stallion in raper Tory Lanez. Raperica, ki je krvavela iz stopala, naj bi sprva dejala, da se je poškodovala na steklu, pozneje pa je zgodbo spremenila. Kot kaže, jo je po prepiru ustrelil Tory Lanez. Ta je bil pozneje obtožen prikritega nošenja orožja, raperica pa se je v sredo odločila, da na svojih družbenih omrežjih pojasni, kaj se je zares zgodilo. Za poškodbo stopala ni bilo krivo steklo, temveč strel, ki je bil namerno sprožen v njeno stopalo. Kot je zapisala, je nikoli niso aretirali, temveč jo je policija nemudoma odpeljala v bolnišnico, kjer so ji operirali stopalo in odstranili kroglo. Kot je zapisala, bo lahko popolnoma okrevala, vsa situacija pa ji je odprla oči. Sicer obžaluje, da je za to potrebovala tako ekstremno situacijo, vendar zatrjuje, da bo od zdaj naprej vedela, kdo si zasluži njeno energijo in kdo ne. Okoliščine dogajanja še niso znane, preiskavo pa otežuje dejstvo, da priče ne dajejo izjav. Megan Thee Stallion, katere pravo ime je Megan Pete, je s skladbo Savage že od maja na vrhu lestvic, tudi po zaslugi spletne platforme tiktok, na kateri je izjemno priljubljen ples na njeno skladbo. Na podelitvi nagrad BET je dobila nagrado za najboljšo hiphop izvajalko.