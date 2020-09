»S težkim srcem smo se kot družina odločili, da se poslovimo od oddaje Keeping Up with the Kardashians,« je Kim Kardashian zapisala na družbenem omrežju instagram, kjer ima 188 milijonov sledilcev. Zadnja sezona bo na sporedu leta 2021, je dodala soproga raperja Kanyeja Westa.

»Po 14 letih, 20 sezonah, na stotine epizodah in številnih posebnih oddajah smo več kot hvaležni vsem, ki ste nas gledali vsa ta leta, v dobrih in slabih časih, veselju, solzah (...),« je zapisala. »Brez Keeping Up with The Kardashians ne bi bila, kjer sem danes,« je poudarila. Dodala je, da je ta šov iz njih naredil, kar so.

Pod objavo, ki jo je delila tudi mama Kris Jenner, so bili podpisani tudi drugi družinski člani, med drugim sestri Kourtney in Khloe.

S tem resničnostnim šovom, v katerem lahko ljudje spremljajo njihovo vsakdanje življenje, je celotna družina postala slavna. To pa jim je pomagalo tudi pri njihovih osebnih karierah.