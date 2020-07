Boris Dežulović: Mostovi okrožja Yuzhong

Pred nekaj dnevi so nad našo hišo, na veličastnem masivu gorovja Biokovo, odprli pet milijonov evrov vreden Skywalk Biokovo, razgledno točko v obliki podkve nad navpično pečino na območju Ravne Vlaške s spektakularnim pogledom na Makarsko riviero in otoke srednje Dalmacije, pa tudi s tisoč metrov globokim prepadom: srhljivo naprej pomaknjena razgledna točka je namreč tlakovana z dva centimetra in pol debelim kaljenim steklom.