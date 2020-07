Boris Dežulović: Kratka zgodovina neumnosti

Pred štirimi meseci je ves svet govoril o neki novi skrivnostni bolezni s Kitajske, ki je v nekaj tednih pol Evrope zaprla v karanteno. Bolezen je povzročal nekakšen neznan virus, imenovali so ga koronavirus oziroma strokovno: SARS-CoV-2. Najbolj prizadete so bile Francija, Španija in Italija: samo v Italiji je bilo do tedaj več kot trideset tisoč okuženih in dva tisoč petsto mrtvih.