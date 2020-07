Francija je v drugem četrtletju s ciljem zajeziti širjenje novega koronavirusa sprejela stroge omejevalne ukrepe. Od 17. marca do 11. maja je bila država močno ohromljena, to pa se je odrazilo v padcu BDP in poslabšanju stanja na trgu dela. V shemi skrajšanega delovnega časa je pristalo več kot 12 milijonov ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Že 5,9-odstotni padec francoskega BDP je predstavljal rekordnega od kar v državi od leta 1949 merijo gibanje gospodarske aktivnosti, 13,8-odstotno krčenje gospodarstva pa tako predstavlja novo največje poslabšanje doslej.

Medletno je BDP v Franciji zdaj nižji za 19 odstotkov, so poudarili v Insee in dodali, da bo glede na izjemne okoliščine verjetno prišlo še do popravkov številk.