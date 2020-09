Močan evro skrbi izvoznike, ECB pozorno spremlja menjalni tečaj

Evropska centralna banka in evropski izvozniki pozorno spremljajo vse močnejši evro. A ECB na menjalni tečaj evra neposredno ne more vplivati, čeprav ta pritiska na okrevanje gospodarstva po pandemiji in dodatno potiska inflacijo navzdol.