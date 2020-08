Normalnost je preložena

Ko gre za svetovno ekonomijo, sme naša generacija zapisati, da takšne gospodarske katastrofe, kot jo vidimo v našem času (dvakrat v zadnjem dobrem desetletju), ne pomnijo – če uporabimo zguljeno novinarsko frazo – niti najstarejši prebivalci. Natančneje, sploh ne obstaja generacija, ki bi kadarkoli lahko obravnavala številke, kot jih mi v tednu, ki se zaključuje: objavljeni padci bruto proizvoda v največjih ekonomijah (ZDA, EU, Nemčija, podatki za Kitajsko so znani že dva tedna) so zgodovinski, globine padcev so neverjetne. Koronakriza je, kažejo te številke, svet prizadela bolj kot ameriški gospodarski zlom pred 90 leti, druga svetovna vojna, naftna kriza ali bančni zlomi pred desetletjem. In ključno vprašanje: je to konec, je to vse, kar smo doživeli? Lahko obujanje koronaokužb, ki se je povsod že začelo, v letošnji jeseni pripelje do novega »lockdowna« in iz njega izvirajočih katastrofalnih gospodarskih številk?