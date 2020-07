Volkswagen v polletju z 1,4 milijarde evrov izgube

Največji evropski proizvajalec avtomobilov Volkswagen Group je v polletju zaradi posledic novega koronavirusa zabeležil izgubo v višini 1,4 milijarde evrov. V enakem obdobju lani je imel 9,6 milijarde evrov dobička.

Prihodki koncerna so upadli za 23 odstotkov na 96 milijard evrov, padec pa je posledica zaprtja proizvodnih enot, večinoma marca in aprila, ter manjšega povpraševanja v Evropi in Severni Ameriki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Proizvajalec je na trg dostavil 3,9 milijona vozil, kar je 27 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

V koncernu so ocenili, da je bilo prvo letošnje polletje zaradi izbruha novega koronavirusa in posledic, ki jih je prinesel, najbolj zahtevno obdobje v zgodovini družbe. Za drugo polovico leta so v skupini "previdno optimistični". Za letos napovedi niso spreminjali, številke bodo precej nižje od lanskih, a naj bi bile pozitivne.