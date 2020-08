Bruseljska iluzija srečnežev

Nedavni dogovor o skladu za obnovo in evropskem proračunu 2021–2027 se je končal presenetljivo: vsi deležniki so bili srečni. Vodstvo evropske komisije in bruseljski funkcionarji so baje rešili Evropo, predsedniki vseh sodelujočih vlad so se ob prihodu domov pohvalili, kako so v Bruslju prav oni zmagali, morebitni uporabniki sredstev – od občinskih veljakov, ki že vidijo nova krožišča v svoji občini, prek podjetnikov in lastnikov investicijskih podjetij, ki vidijo milijonske dobičke v realizaciji projektov, do bančnikov in finančnikov, ki bodo dajali kredite in služili obresti brez velikega tveganja – so lažje zaspali in navadni državljani, ki plačujemo davke, naj bi bili srečni, ker bomo dobili kup denarja, ne da bi ga bilo treba plačati. Žal pa je običajno v zgodbah, v katerih so vsi srečni, nekaj narobe. In tudi v tem primeru je za vso zgodbo skrita velika iluzija.