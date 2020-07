V medletni primerjavi je bilo krčenje bruto domačega proizvoda (BDP) v evrskih državah 15-odstotno, v celotni uniji pa 14,4-odstotno.

V prvem četrtletju se je medtem gospodarstvo območja evra glede na trimesečje pred tem skrčilo za 3,6 odstotka in v uniji za 3,2 odstotka. Letna primerjava kaže na 3,1- oziroma 2,5-odstotno nazadovanje gospodarske aktivnosti.

Podatkov za Slovenijo sicer še ni. Statistični urad RS (Surs) jih bo objavil 31. avgusta.

Euro area GDP contracted by 12.1% q/q in Q2 - biggest drop on record pic.twitter.com/doDdPSz93R — Danske Bank Research (@Danske_Research) July 31, 2020

Rekorden padec BDP v Franciji Francija je v drugem četrtletju s ciljem zajeziti širjenje novega koronavirusa sprejela stroge omejevalne ukrepe. Od 17. marca do 11. maja je bila država močno ohromljena, to pa se je odrazilo v padcu BDP in poslabšanju stanja na trgu dela. V shemi skrajšanega delovnega časa je pristalo več kot 12 milijonov ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Že 5,9-odstotni padec francoskega BDP je predstavljal rekordnega od kar v državi od leta 1949 merijo gibanje gospodarske aktivnosti, 13,8-odstotno krčenje gospodarstva pa tako predstavlja novo največje poslabšanje doslej. Medletno je BDP v Franciji zdaj nižji za 19 odstotkov, so poudarili v Insee in dodali, da bo glede na izjemne okoliščine verjetno prišlo še do popravkov številk.

Pariz napoveduje 11-odstotno skrčenje BDP Statistiki so izračunali še, da se je zasebna potrošnja v Franciji v drugem četrtletju zmanjšala za 17,8 odstotka, potem ko se je v prvem za 5,8 odstotka. Izvoz je med aprilom in koncem junija nazadoval za 25,5 odstotka, med januarjem in koncem marca pa za 6,1 odstotka. Uvoz je bil manj prizadet, saj je bil padec v minulem trimesečju 17,3-odstoten, v treh mesecih pred tem pa 5,5-odstoten. Francija je bila sicer med v pandemiji najbolj prizadetimi evropskimi državami. Zaradi koronavirusne bolezni je tam umrlo prek 30.000 ljudi. V Parizu napovedujejo, da se bo francoski BDP v celotnem letošnjem letu skrčil za 11 odstotkov, hkrati pa naj bi imela država na koncu leta proračunski primanjkljaj pri rekordnih 11,4 odstotka BDP. Pred izbruhom novega koronavirusa je bil primanjkljaj predviden pri 2,2 odstotka. »V času krize nismo povsem nemočni. Borili se bomo in poskušali zmanjšati 11-odstotno napoved padca,« je sporočil francoski finančni minister Bruno Le Maire.