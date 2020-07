Potem ko je obramba 57-letnega Štefana Mitrovića iz Verduna pri Stopičah, obtoženega povzročitve posebno hude telesne poškodbe pred dvema letoma, s pritožbo uspela na višjem sodišču in dosegla ponovno sojenje, je sodni senat novomeškega okrožnega sodišča obtoženega ponovno spoznal za krivega in mu izrekel identično kazen kot prvič. Za povzročitev posebno hude poškodbe mu je prisodil šest let zapora, ker pa je dejanje storil v času pogojnega odpusta po prestanem večjem delu 20-letne zaporne kazni zaradi uboja v Srbiji, mu je pogojni odpust preklical in izrekel enotno zaporno kazen devet let in deset mesecev zapora. Sojenje se je sicer tokrat precej vleklo, saj je Mitrović večkrat zamenjal odvetnika.

Senat je ponovno zaslišal številne, med njimi tudi ključne priče, da bi morda še natančneje razjasnile, kako natančno je prišlo do brutalnega pretepa. Oškodovanec, 42-letni Marko Potočar, ki je v pretepu utrpel več zlomov lobanje, nosnih kosti, čeljusti, obeh ličnic in sten očesne votline, zatrjuje, da se večine dogajanja zaradi hudih poškodb ne spominja, medtem ko je Mitrović tudi na ponovljenem sojenju vztrajal, da ni kriv in da sta pretep začela Potočar in njegov znanec Dejan N., on pa da se je zgolj branil.