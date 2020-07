Severni del Slovenije je danes zvečer zajelo hudo neurje, ki je prišlo iz Avstrije. Nastali so močni krajevni nalivi s točo in vetrolomom. Neurje je težave povzročalo v Prevaljah, Trbovlju, Hrastniku, Ravnah na Koroškem in v Mežici. O toči poročajo iz Mengša, Komende in Domžal, kjer je ob vetrolomu z neba padala tudi več kot pet centimetrov debela toča, ki je povzročala škodo tudi na avtomobilih.

Moste pri Komendi pred nekaj trenutki. 🌩️⚠️



Janez Dolinšek, hvala za poročanje. pic.twitter.com/TtgoAF7OBE — Neurje.Si (@NeurjeSi) July 29, 2020

V Črni na Koroškem se je sprožil zemeljski plaz na cesti Črna - Šentvid, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

V Gornji Radgoni je zalilo stanovanje v stanovanjskem bloku in še eno v hiši. Vodo so iz stanovanj medtem že izčrpali.