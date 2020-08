Okoli 17. ure je območja Celja zajelo neurje z obilnimi padavinami. Prizadete so bile predvsem občine Prebold, Celje, Laško, Žalec in Šentjur. Zaradi hudega naliva so težave povzročale meteorne vode, ki so zalile več kleti stanovanjskih in večstanovanjskih ter poslovnih objektov, so sporočili iz celjskega centra za obveščanje.

Skupaj so do sedaj prejeli preko 70 prijav o zalitih objektih. V Celju je razkrilo tudi streho gostinskega objekta, zamakala pa je tudi streha na tamkajšnji glavni pošti. Prav tako poročajo o zalitju več podvozov, v Šentjurju pa je najhuje na Ulici ob Pešnici, so še sporočili.

Neurje je v občini Hrastnik povzročilo poplavljanje potoka Brnica, sprožil se je zemeljski plaz, voda je zalivala objekte in ceste. Na terenu so gasilci, policisti, delavci podjetja CGP Novo mesto in predstavnik Civilne zaščite Občine Hrastnik.

Gasilci so posredovali tudi v občini Trebnje, ki jo je zajelo neurje. Skupaj z dežurnimi delavci komunalnega podjetja Trebnje so s cestišča odstranili dve podrti drevesih, sanirali zemeljski plaz na cestišču ter pokrili tri odkrite strehe na objektih.