#foto V petkovem neurju meteorna voda zalivala kleti, veter odkrival strehe in podiral drevesa

Neurje z močnim dežjem in vetrom je v petek nekaj po 18. uri zajelo predvsem osrednji, vzhodni in severovzhodni del Slovenije. Gasilci so posredovali v 40 intervencijah. Predvsem so iz stanovanjskih in drugih objektov črpali meteorno vodo, pokrili nekaj streh in odstranili več podrtih dreves.