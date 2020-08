Po prvih podatkih regijskih centrov za obveščanje je bilo zabeleženih skupno 32 dogodkov, aktiviranih 14 prostovoljnih gasilskih enot in dve poklicni gasilski enoti.

Toča, ki je nekaj po 16. uri zajela območje nad Colom na Ajdovskem, je poškodovala streho objekta v kraju Bela v bližini Podkraja. Poveljnik gasilske zveze Ajdovščina Kristijan Polanc je pojasnil, da še oskrbujejo objekte, ki jih je poškodovala toča. S strehe enega od objektov so odstranili poškodovane sončne panele, občanom pomagajo s prekrivanjem poškodovanih streh. Toča je poškodovala tudi nekaj avtomobilov.

Sodeč po objavah na družbenih omrežjih je toča povzročala težave tudi na Postojnskem, točna zrna, ki so padala v okolici Logatca, so ponekod presegla premer štirih centimetrov. Močna nevihta, ki je v nekaterih krajih postregla z debelo točo, je popoldne zajela tudi območje severovzhodno od Idrije.

Na Koroškem, kjer so se s posledicami močnega vetra spopadali že v četrtek popoldne, so prva današnja neurja po podatkih centra za obveščanje povzročila težave predvsem na območju občin Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd in Vuzenica.

Na območju občine Dravograd je meteorna voda zalila proizvodne prostore podjetja v Otiškem Vrhu. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Šentjanža, ki so prečrpali vodo iz poplavljenih prostorov in očistili jaške. V Movžah na območju mislinjske občine pa so gasilci odmašili zamašene prepuste in vodo preusmerjali, kažejo podatki centra za obveščanje.

V Vuzenici je meteorna voda na Pohorski cesti ogrožala stanovanjsko hišo in naplavila lokalno cesto. Gasilci so odmašili zamašen prepust in preusmerili tok vode, očistili naplavine v dolžini 500 metrov in sprostili promet. Gasilci so posredovali tudi v Gornjem Gradu, kjer je pri bencinski črpalki poplavilo cesto, v Bočni pa je poplavilo prostore treh stanovanjskih hiš, iz katerih so morali črpati vodo.

Nad Slovenijo od zahoda prihajajo novi pasovi neviht. Na Agenciji RS za okolje opozarjajo, da bodo v prvem delu noči še možni močni krajevni nalivi in sunki vetra, nato se bo vreme umirilo. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.