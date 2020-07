»Najprej je padlo na drog javne razsvetljave, nato pa na cesto oziroma avto,« so potrdili na PU Ljubljana. »Še dobro, da na pasu, bliže drevesu, ni bilo nikogar,« je povedala priča dogodka. Drevo in drog sta povzročila nekaj škode na avtu znamke Volkswagen passat – počilo je vetrobransko steklo, na voznikovi strani sta se razbila okno in levo stransko ogledalo. Voznik avtomobila je bil v šoku. Na pomoč so mu nemudoma priskočili mimoidoči. »Ves se je tresel,« je povedal eden od očividcev. Na policiji so dodali, da so moškega odpeljali v UKC Ljubljana, a da je z njim vse v redu. Policija že zbira obvestila zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti.