Sodnik je opisal napad kot skrajno uničujoč. Med dokazi so bili videoposnetki, ki so jih naredili mimoidoči s svojimi telefoni, Jordanec pa je tudi priznal dejanje. Odprto je ostalo vprašanje, zakaj je storil tako kruto dejanje, so izpostavili na sodišču.

Poročilo izvedenca je sicer opozorilo na zmanjšano krivdo storilca zaradi zablod, za katerimi je trpel. Čeprav je moški običajno deloval uravnovešeno, je na trenutke trdil, da je prerok. Sodišče je tako odločilo, da je le delno nadzoroval svoje namere.

Njegova obramba je na sodišču sicer zahtevala oprostitev, ki bi jo pogojili s terapijo.