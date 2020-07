Nogometaši Olimpije so letošnjo sezono slovenskega nogometnega prvenstva končali za zastavljenimi cilji. Čeprav so bili v igri za naslov prvaka vse do konca, pa se jim je ta izmaknil po remiju (2:2) v zadnjem krogu proti Celju. »Prvenstva nismo zaključili tako, kot smo si želeli in pričakovali, zaradi tega sem globoko razočaran in žalosten za vse vas, ki imate Olimpijo v svojih srcih in ste se veselili našega uspeha prav tako kot jaz,« je v pismu navijačem na spletni strani ljubljanskega prvoligaša zapisal prvi mož kluba Milan Mandarić.

Trenutne razmere posledica nakopičenih težav

Zmaji so sezono končali šele na tretjem mestu, pa čeprav ima Olimpija po besedah ameriškega poslovneža srbskega rodu »najbolje plačane posameznike«. Kot je dejal, razlogi za neuspeh nikakor niso preprosti. »igralci so imeli vse pogoje za normalno delo in doseganje vrhunskih rezultatov. To kakovost smo lahko videli na tekmah, kjer je ekipa zasijala v polnem sijaju. Sledili so nerazložljivi padci in že v naslednji tekmi smo gledali povsem drugačno ekipo, ki je igrala brez volje in želje po zmagi.«

Ravno »nerazložljivi padci« so bili po trditvah Mandarića tudi glavni razlog, da Olimpija sezone ni sklenila s trenerjem Safetom Hadžićem, temveč mladim hrvaškim strategom Dinom Skenderjem, ki je Hadžića zamenjal le nekaj krogov pred koncem sezone. »Odločitev za menjavo nekdanjega trenerja je sledila kot rezultat ocene, da so razmere v moštvu pred nadaljevanjem prvenstva zelo slabe, tako fizično kot v moštvenem duhu. Ko sem slišal, da iz našega strokovnega štaba prihajajo glasne želje, da ne nadaljujemo prvenstva in osvojimo naslova, ker smo trenutno prvi, sem ugotovil, da je vrag odnesel šalo in da so spremembe nujne. Poleg tega menim, da so trenutne razmere posledica težav, ki so se nakopičile v zadnjih letih, zaradi malomarnega dela in škodljivih dejanj posameznikov iz prejšnjega vodstva, kar je še dodatno obremenilo finančno poslovanje kluba in pripeljalo v Olimpijo veliko nogometašev, ki nikoli niso imeli mesta v klubu. Zaradi tega smo morali z mnogimi od njih odpovedati pogodbe, v zadnjih šestih mesecih pa smo tudi popolnoma zamenjali vodstvo v naših pisarnah.«