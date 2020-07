Če je bilo na prvem treningu nogometašev Olimpije kaotično, je bilo pri mlajšem ljubljanskem bratu Bravu vse na vrhunski ravni. Medtem ko sta si Mladen Rudonja in trener Dino Skender privoščila skoraj 45 minut zamude, sta športni direktor Brava Dejan Močnik in pomočnik trenerja Darjan Šustar na medijsko druženje s poročevalcem Dnevnika prišla celo deset minut prej. Bravo so po uspešni sezoni zapustili posojeni igralci Aljoša Matko (15 golov) in Martin Kramarič, ki sta se vrnila v Maribor, ter Roko Baturina, ki ga je zagrebški Dinamo po osmih golih spomladi v Ljubljani že prodal na Madžarsko v Ferencvaroš za milijon evrov. Vratar Domen Gril bo, potem ko je opravil maturo in naredil vozniški izpit, kariero nadaljeval v nemškem prvoligašu Hoffenheimu, Jaka Ihbeisheh v Radomljah, nove izzive bo poiskal še Besart Abdurahimi. Prva okrepitev je vratar Matija Orbanić (Olimpija). Obstaja možnost izposoje Roka Maherja iz Maribora, v kombinaciji je tudi sodelovanje z Dinamom Zagreb.

»Naše zahteve so specifične. Iščemo fante z značajem, ki spadajo v koncept Brava. Morajo biti lačni nogometa in napredka ter se pripravljeni podrediti kolektivu,« je kriterije za kadrovanje razložil športni direktor Dejan Močnik, ki zadnje dneve veliko časa preživi s telefonom. Bravo ima dobro izhodišče za novačenje igralcev, saj ima sloves kluba, v katerem se lahko razvijajo mladi igralci, zato jih veliki klubi z veseljem pošljejo na kaljenje v Šiško.

Bravo je zadnji začel priprave, ker je strokovno vodstvo ocenilo, da bodo trije dodatni dnevi počitnic prinesli le korist. »Velika večina ekipe bo ostala, premor pa ni bil tako dolg, da bi izgubili veliko glede telesne pripravljenosti. Na prvih treningih bomo še malo bolj previdni, nato se bomo stvari lotili tako, kot da je tekmovalno obdobje. Nihče ne ve, kaj se bo zaradi posledic koronakrize dogajalo pozno jeseni. Upam, da ne bodo pokale mišice,« je pojasnil pomočnik trenerja Darjan Šustar, specialist za kondicijo. To je dokazal med koronakrizo, saj so igralci Brava po njej dobesedno leteli po igrišču. »Vaje so stvar izbire, veliko bolj pomemben je cilj. Fantje so že tako izobraženi, da vedo, kaj je bistvo, in si sami postavljajo cilje. Ker je vsak igralec drugačen, si sam postavi cilj za vsak trening. Enkrat gre z obremenitvijo do zakisanja mišic, drugič naredi regeneracijo tako, da gre z ženo na sprehod v gozd. Očitno so bili pridni med koronakrizo,« se je razgovoril Šustar, ki ima trenutno glavno besedo, saj je prvi trener Dejan Grabić dobil dovoljenje za tri dni daljši dopust.

Potem ko je Bravo v premierni sezoni med prvoligaši osvojil šesto mesto, želi narediti korak naprej v vseh pogledih in postati stabilen prvoligaš, a se zavedajo, da bo druga sezona med prvoligaši težja kot prva. »Boljši želimo biti na taktičnem, tehničnem, kondicijskem in organizacijskem področju. Vse skupaj je dolgotrajen proces razvoja in zorenja. Imamo super izhodišče za prihodnost. Na igrišču imamo mir, nihče se ne vtika v strokovno delo, tudi pritisk je manjši kot v velikih klubih. Mladi igralci dobivajo veliko priložnosti, gredo skozi proces zorenja z vzponi in padci, zaupanje je obojestransko in na koncu vse skupaj eskalira v pozitivo,« je pojasnil Šustar.

V klubu imajo že pripravljeno rešitev z Alešem Arnolom, če bi Dejan Grabić, ob Dušanu Kosiću trenutno najboljši slovenski trener, dobil ponudbo, ki je ne bi mogel zavrniti. Večino tekem bodo še naprej igrali v Šiški, kjer sta bila majhno igrišče in počasna travnata površina občasno tudi prednost. Ker želijo v razvoju napredovati k hitri in agresivni igri, bodo gostitelji tudi v Stožicah. Bravo bo odigral pripravljalni tekmi v ponedeljek s Salzburgom v centru za trening udeleženca lige prvakov in v petek s Taborom Sežana.