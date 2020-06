Pogled na tribuno VIP nam ni razkril, kdo bo novi trener Olimpije. Nocoj še ni bilo znano ime naslednika Safeta Hadžića. Včeraj popoldne je po Ljubljani zakrožila govorica, da se Srbu Ivanu Vukomanoviću, ki je dopotoval v slovensko prestolnico, ni uspelo dogovoriti, saj je bojda postavil previsoke finančne zahteve. Tako počasi zmanjkuje kandidatov, saj je odpadla tudi kombinacija s Hrvatom Tomislavom Stipićem, ki je bil prva izbira in želja predvsem športnega direktorja Mladena Rudonje. Težava je bila, da je trener hrvaškega prvoligaša Slaven Belupa, zato bi Ljubljančani morali njegovim delodajalcem plačati odškodnino. Glede na nocojšnjo predstavo Olimpije je verjetno marsikateri izmed trenerjev, ki so želeli biti na seznamu kandidatov, izklopil telefon in ostal nedosegljiv za klice iz Ljubljane.

Popoln razpad sistema igre Olimpije

Olimpija brez vodje napada Anteja Vukušića, ki je manjkal zaradi rumenih kartonov, in z začasnim trenerjem Nikico Milenkovićem je doživela popoln razpad sistema. Takšnega ponižanja Olimpija ni doživela, odkar se je leta 2009 vrnila v prvo ligo. Nazadnje so gostje vodili s 4:0 ob polčasu proti Olimpiji oktobra 1955 v conski ligi, ko je v Ljubljani gostovala Trešnjevka Zagreb (vir: Opta Žabar). Slabi vstopi Olimpije v tekmo niso več naključje, ampak so posledica nepripravljenosti po koronakrizi. Proti Taboru so jo Ljubljančani odnesli brez prask, Celje jih je kaznovalo le enkrat, Bravo pa je realiziral vse štiri priložnosti že v prvi tretjini tekme.

Bravo je prišel do pete zmage zapored, potem ko je spravil Olimpijo v podrejen položaj že po prvi minuti. Ljubljančani so v obrambi delali neverjetne šolske napake, zato jim je Bravo v pičlih 12 minutah zabil štiri gole. Ključni trenutek je bil prvi gol, ki ga je Olimpija prejela, ko je na desni strani obrambe zaradi poškodbe manjkal Eric Boakye (zamenjava Jan Andrejašič je pet minut čakal na vstop v igro) in nihče ni zaprl prostora, v katerega je prodrl Žan Trontelj. Strelec je bil ob neodločnih centralnih branilcih Aljoša Matko. Prav igra v obrambi s »štoperjema« Miralom Samardžićem in Mackyaem Bagnackom na čelu, ki sta izgubljala žoge, izpadala iz igre ter padala iz napake v napako, je bila največja težava Olimpije. Samardžić je bil nervozen in je hodil po robu rdečega kartona. Bagnack je z glavo že v Partizanu in sreča za Olimpijo je, da ga je že prodala v Beograd. Mario Jurčević je ob prodorih igralcev Brava le »trimčkal«, Endri Cekici pa je igral privatno tekmo.

Devetnajstletni Dalmatinec Roko Baturina je z dvema goloma potrdil odlično strelsko formo. Odkar je pozimi prišel v Ljubljano kot posojeni nogometaš Dinama, je dosegel že osem zadetkov, zato se Bravo že dogovarja z vodstvom hrvaškega prvaka, da bi posojo podaljšali tudi v naslednjo sezono. Ko je Martin Kramarič v 25. minuti povišal na 4:0, je Nikica Milenković ostal le odprtih ust, Milan Mandarić pa je v družbi Mladena Rudonje in Sebastijana Cimerotiča na tribuni le še nemočno grizel nohte. Člani navijaške skupine Green Dragons, ki so skozi ograjo gledali tekmo, so najprej še navijali, nato pa so do konca tekme vzklikali Safet Hadžić ter na daljavo povedali še nekaj krepkih Mandariću in Rudonji.

»Naš načrt je bil, da igralce Olimpije napademo že na njihovi polovici, saj igrajo zelo kombinatorno. To nam je uspelo, z odvzetimi žogami smo prišli do golov. Učimo se iz tekme v tekmo, iz treninga v trening. Vesel sem za igralce in klub ter celotno našo zgodbo. Dobili smo potrditev, da delamo pravilno,« je po tekmi za TV Slovenija mirno povedal trener Brava Dejan Grabić, medtem ko je Olimpijin Nikica Milenković deloval skrušeno. »Nogomet je igra napak. Kdor dela napake, je kaznovan. Mi smo naredili veliko napak in s tem nasprotniku poklanjali priložnosti. Rezultat je katastrofalen. Pogledati se moramo v ogledalo in od naslednjega treninga spremeniti stvari na bolje.«