Kaotično. Tako je bilo na včerajšnjem prvem treningu nogometašev Olimpije pred novo sezono. Olimpija ima od poletja novo vadbeno središče v Stožicah, kjer so ob stadionu zgradili igrišči z naravno in umetno travo. A so varčevali s prostorom, saj je igrišče z naravno travo komaj dovolj veliko, z umetno pa premajhno za igranje tekmovalnih tekem. Ob objektu tudi ni slačilnic. Za dostop do centra za treninge je treba veliko iznajdljivosti in taborniških veščin, predvsem orientacije za iskanje prave poti, saj so bili vrata pred makadamsko, razrito in strmo cesto do igrišča celo zaklenjena. Tiskovni predstavnik kluba Petar Damjanić je opravil kar nekaj telefonskih klicev in na koncu je prišel problem reševat tudi vodja športne infrastrukture pri Zavodu za šport Ljubljana Andrej Kastelic. Ko so rešili eno težavo, se je v peklenski vročini na žgočem soncu začelo čakanje na prihod športnega direktorja Mladena Rudonjo in trenerja Dina Skenderja, ki sta na medijski termin zamujala več kot pol ure.

Utrpeli veliko finančno škodo

Medtem ko so ostali klubi že v veliki meri oblikovali kadrovske zasedbe za novo sezono, pri Olimpiji ni še nič znanega. Ker je klub izvedel veliko čistko, je bilo na prvem treningu zgolj 14 igralcev, trije vratarji in dva neznanca na preizkušnji. Vukušić, Samardžić in Cekici, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice izgubljen za nekaj tednov, so dobili podaljšan dopust do ponedeljka. Z nobenim izmed igralcev, ki so jim potekle pogodbe, niso podaljšali sodelovanja. Tako so nekdanji igralci postali Bagnack, Savić, Menalo, Tomić (po dekretu nadrejenega je moral trener kapetana na zadnji tekmi s Celjem posesti na klop, kar je sprožilo revolt v ekipi že večer pred tekmo sezone), Jurčević, Bezjak (bil na včerajšnjem treningu, ker mu pogodba poteče danes) ter Knežević, Burin, Črnic, Duvnjak, Jakupović, Kregar in rezervni vratar Orbanić, ki se seli v mestnega tekmeca Bravo. S tem seznam odhodov še ni dokončen, saj bodo z nekaterimi predčasno prekinili pogodbe, kar pomeni, da bo zasedba povsem spremenjena.

Olimpija je s tem, ko je ostala brez naslova prvaka, utrpela tudi veliko finančno škodo, saj je ostala prikrajšana za prihodek vsaj 800.000 evrov, ker so nastopi v kvalifikacijah za ligo prvakov nagrajevani precej bolje kot za ligo Evropa. Mladen Rudonja je prvič, odkar je maja prevzel funkcijo športnega direktorja, stopil pred medije, a v njegovih odgovorih ni bilo veliko konkretnega. »V ključnih trenutkih sezone nismo bili pravi. Tretje mesto je neuspeh. Edina pozitivna stvar je, da lahko naredimo reorganizacijo. Temeljito bomo spremenili ekipo,« je napovedal Mladen Rudonja. Odločil je, da trener ostaja Dino Skender, čeprav je končal na tretjem mestu, potem ko jo je prevzel na prvem. Igor Bišćan je dobil odpoved v Olimpiji takoj po koncu sezone, v kateri je osvojil dvojno krono.

»Glede na to, kaj se je dogajalo vse leto, bi trener, ki je prišel, težko dosegel kaj več. Ima vso podporo in upam, da se bomo bojevali za prvo mesto,« je dodal Rudonja. Z izgovorom, da ga zanima prihodnost, ni hotel govoriti, kaj je bilo narobe z ekipo, ko jo je vodil Hadžić. »Nekatere stvari so bile, kakršne so bile. Osredotočeni smo na novo prvenstvo, ki se bo kmalu začelo. Moramo sestaviti uravnoteženo ekipo, ki bo konkurenčna za izpolnjevanje ciljev. Smo na pravi poti. Vse skupaj bomo sestavili tako kot mora biti. Želimo si, da bomo igrali agresivno in čvrsto, torej v slogu, ki je vreden Olimpije,« je pripovedoval Rudonja. O novih igralcih sploh ni hotel govoriti, čeprav bi imena iz njega vlekli s kleščami, več pa naj bi bilo znanega do ponedeljka.