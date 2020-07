Jon Morgan, predsednik Theatres Trusta, nacionalne svetovalne institucije, ki se posveča promociji pomena gledališč, je za BBC povedal, da bi se morala gledališča – »seveda z upoštevanjem varnostnih ukrepov« – odpreti v celoti, ne zgolj za približno tretjino obiskovalcev, sicer bodo mnoga propadla. Tudi v sindikatu igralcev in performerjev Equity so novice veseli, a pravijo, da bo večina prizorišč najbrž ostala zaprta.

Britanska vlada je sicer po vztrajanju institucij, ki so na robu propada, pred nekaj tedni napovedala finančno pomoč v višini 1,57 milijarde funtov, a kulturniki si še bolj kot to želijo natančnejših informacij o datumu, ko bodo lahko sprejeli znatnejše število obiskovalcev. Opozarjajo namreč, da tudi načrtovanje prihodnjih programskih, organizacijskih in promocijskih akcij zahteva svoj čas. šum