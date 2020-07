Anja Jenko demonstrira poze







Če ste kdaj v zadregi, kaj objaviti na instagramu, je obisk profilov domačih instagram zvezdnic povsem soliden način, da ugotovite, kakšni so trenutni trendi instagram fotografije. Lep primer je nekdanja Playboyeva zajčica in žena bančnega roparja Anja Jenko. Ta se je na Krku postavila v zanimivo pozo, na kateri kleči, kaže jezik in v zrak drži svoj čop. Fotografijo odlikujejo še modna kombinacija bele in turkizne, ki je še posebej priljubljena v poletnem času, ter seveda trendovske kopalke in sončna očala. Ali je na Krku srečala tudi Jelka Kacina, ni omenila.

Janša letel z masko in Kurzem







Predsednik vlade Janez Janša se je prejšnji teden, kot je zapisal na instagramu, udeležil zasedanja evropskega sveta in pogajanja o sedemletnem proračunu Evropske unije in Skladu za okrevanje. Zasedanje je minilo tudi v znamenju tega, da je Slovenija skupaj z Madžarsko in Poljsko nasprotovala temu, da se kot pogoj za črpanje evropskih sredstev postavi spoštovanje človekovih pravic, prijateljstvo med državami pa je s fotografijo obeležil tudi Janša. Ta je namreč poleg izletniške fotografije z avstrijskim premierjem Sebastianom Kurzem v letalu objavil tudi fotografije s sestanka med Orbanom, Morawieckijem, Kurzem in njim. Kurz se Orbanovi pobudi, kljub skupnemu letu z Janšo, ni pridružil.

Potrebuješ in Đuro obujata spomine View this post on Instagram V družbi z legendarnim @branko_djuric_djuro 😋 Veste kateri spot nam je režiral davnega leta 1995? 🤠😉 A post shared by ČUKI🦉 (@skupina_cuki) on Jul 15, 2020 at 5:21am PDT Nekoč so bile pogostitve na družabnih dogodkih, danes pa je očitno obala kraj, kjer se srečujejo estradniki in estradnice, za katere na prvo žogo ne bi nikoli pomislili, da se družijo. Tokrat sta se na morju srečala veterana slovenske televizije, avtor narodnozabavnih oddaj Jože Potrebuješ iz skupine Čuki in avtor številnih zabavnih serij, Branko Đurić - Đuro. Pod selfijem, ki ga je objavila skupina Čuki, sta sledilke in sledilce vprašala, ali morda vedo, kateri spot je Đuro režiral skupini davnega leta 1995. Za tiste redke bralce in bralke, ki nimajo spotografije Čukov v malem prstu, šlo je za skladbo Kavbojci in indijanci.

Hajdi srečala ameriškega zvezdnika instagrama View this post on Instagram Urban mi je dovolil, da se malo stisneva 🙊🙈 @danbilzerian #korcula #danbilzerian #island #islandlife #islandvibes #islandparadise #croatiafullofadventures #croatiatravel #korculaisland #igers #instagood #instapic #summervibes A post shared by Hajdi Korošec Jazbinšek (@hajdi_kj) on Jul 13, 2020 at 12:48pm PDT Hajdi Korošec Jazbinšek je slovenska poslovna ženska, ki jo večina najbolj pozna po tem, da je že kot deklica imela glasbeno uspešnico Naš kuža. Dan Bilzerian je ameriški poslovnež, ki ga večina najbolj pozna po tem, da na svojem instagramu objavlja fotografije, na katerih mu ves čas družbo delajo pomanjkljivo oblečena dekleta in šampanjci. Slovenska in ameriška estrada sta se tokrat srečali na hrvaškem otoku Korčula, od koder Hajdi te dni obširno poroča o svojem družinskem dopustu in kjer se je očitno med križarjenjem po Jadranu s svojim manekenskim spremstvom ustavil tudi Bilzerian.