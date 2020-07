Milijonarji že počitnikujejo v Dalmaciji

Kljub protikoronskim ukrepom se v hrvaško primorje vračajo turisti, med njimi tudi slavni, bogati in kontroverzni junaki družbenih omrežij. Eden od njih je Dan Blizerian, kontroverzni milijonar, ki je znan po svojih fotografijah, na katerih ga obkrožajo številne pomanjkljivo oblečene ženske. Blizerian, ki ima na instagramu 32 milijonov sledilcev, s svojo žensko ekipo te dni počiva v Splitu, sodeč po fotografijah pa je na Hrvaško prispel z zasebnim letalom. Blizerian te dni objavlja številne fotografije z jahte in z izletov po hrvaški obali, seveda pa je v ospredju fotografij njegovo žensko spremstvo. Hrvaški novinarji so do zdaj našteli tri spremljevalke, ki se pred Blizerianovim objektivom slačijo do spodnjega perila in na druge načine zabavajo njegove sledilce.