Tanja Ribič obuja spomine View this post on Instagram 28.8.1998 💫❤️ 💫 22 yrs👩🏼‍🤝‍👨🏻 #myeverything💕 #anniversary #wedding #secretwedding @branko_djuric_djuro @zaladjuric @_ela_djuric_ tebe pa se ni blooo 😘😘 A post shared by T A N J A R I B I C (@tanja__ribic) on Aug 28, 2020 at 1:24am PDT Igralka in pevka Tanja Ribič te dni sicer bolj slovi po tem, da brez maske potuje po evropskih letališčih in se snema pri tem, kako ogorčeno ugotavlja, da vsi drugi spoštujejo minimalne ukrepe pri zamejevanju pandemije, razen nje. Ker nam različica Tanje Ribič, ki na letalu ne nosi maske, ker se ji zrak ne zdi dovolj kakovosten, seveda ni všeč, se skupaj z njo toliko raje spominjamo časov, ko smo o njej vedeli le to, da je simpatična igralka iz Teatra Paradižnik, ki se je poročila z režiserjem te oddaje Brankom Đurićem. Kot je zapisala pod 22 let staro fotografijo, je šlo za skrivno poroko, na kateri je bila prisotna bodoča igralka Zala Đurić, Ele pa še »ni bloooo«.

Bivši Špele Grošelj živi najboljše samsko življenje View this post on Instagram Šele dva dni nazaj sem se odločil, da grem na Capri... najprej sem mislil s trajektom, potem se je odprla stokrat boljša varianta💫☀️🥂 • #capri #italia #boattrip #travel #sea #sunnyday #perfecttrip #vacation A post shared by kirsch (@gregorkirsch) on Sep 2, 2020 at 11:00am PDT Nekdanji vojak in lastnik trgovine s prehranskimi dodatki Gregor Kirsch je bil dolgo bolj znan kot partner pevke Špele Grošelj, zaradi česar si je prislužil tudi mesto v šovu Zvezde plešejo. Romance med vojakom in pevko je zdaj sicer konec, a zdi se, da Kirsch živi najboljše možno samsko življenje, ki bi mu ga zavidala marsikatera vplivnica. Te dni se namreč potepa po Italiji, kjer si v pastelnih srajcah ogleduje znamenitosti, obiskuje kuharske tečaje in se vozi z električnim skuterjem. Takole pa so njegove noge pozirale na italijanskem otoku Capri.