Nezadovoljen z Janševim tvitom je – sicer z bolj mlačnimi besedami – tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič iz SMC: »Ko me vprašate, kaj si mislim o tem tvitu, povem, da ni dober, da ne prispeva k izboljšanju pogleda na neke zgodovinske okoliščine.«

Tretji mali koalicijski partner, NSi, pa je pričakovano tiho. Brez komentarja.

A vrnimo se za trenutek k ministrici. »Čeprav smo v koalicijo stopili v prepričanju, da bomo v njej delovali predvsem v smeri izpolnjevanja vsebinskih zavez,« pojasnjuje, »se iz dneva v dan nabira vedno več ideoloških vsebin. Mislim, da je to pomembna prelomna točka, o kateri se bo treba v prihodnosti pogovarjati.«

Sporočila šefinje Demokratične stranke upokojencev ne morem razumeti drugače kot: še ena ideološka SDS-ovska bombica, pa odidejo iz koalicije. In v torek ji je uspel veliki met. Nagovorila je partnerje, tudi Janšo in ministra za kulturo Vaska Simonitija, k podaljšanju časa za javno obravnavo nove medijske zakonodaje do konca avgusta. Pohvalno, toda tudi to bo zagotovo premalo in le izguba časa, če želi Janša priti k cilju, ki si ga je zastavil in ki ga po njegovih napadih na slovenske medije, predvsem na RTV SLO, razbere že osnovnošolec: javnemu zavodu okrniti produkcijo, ga utišati ali omejiti vsaj pri preiskovalnemu poslanstvu in kritičnem poročanju o delu njegove vlade in stranke, skratka ukrotiti ga, kolikor je mogoče, in si ga podrediti, z delom RTV-prispevka (menda dobrih 13 milijonov evrov na leto) pa nahraniti svoje ali njemu prijazne medije, in primer Nova24TV. Če hoče to storiti, bo počakal še dva meseca, gospa Pivec. Takrat bo čas »kompromisa« in zgodilo se bo, da boste razglašali zmago že s tem, da RTV ne bo odvzeto 13, temveč »samo« recimo od 5 do 7 milijonov evrov.

Torej, spoštovana podpredsednica vlade, če hočete res reči »Dovolj z ideološkimi temami!«, recite to zdaj, takoj in predsedniku povejte, da spremembe pri RTV in STA ne pridejo v poštev, ker obe ustanovi delujeta zadovoljivo in v skladu z najboljšimi evropskimi standardi in praksami. Odzivi EBU in mednarodnih strokovnih ter stanovskih združenj so nadvse zgovorni. Sta še zadnji – še posebno Radiotelevizija Slovenija (kjer sem včasih tudi delal, 18 let na Radiu in TV Koper - Capodistria) – medijski ustanovi, ki ohranjata medikamente za regeneracijo demokracije in pluralne slovenske družbe. Če je Srebrenica oziroma obče kopičenje ideoloških vsebin za vas »pomembna prelomna točka« (ki prelomna ne bo v ničemer, ker se Janša ne bo opravičil in tudi ne bo zmanjšal tempa ideoloških izzivov, vi pa se boste trudili še naprej iskati opravičilo za nadaljevanje dela v koaliciji) za dejansko prelomen trenutek vzemite to medijsko reformo, vsaj poseg v RTV SLO in STA, in recite ne! Naj jo Simoniti potegne nazaj in odmisli!

Enak poziv gre seveda tudi Stranki modernega centra, čeprav je s Počivalškom na njenem čelu bolj malo upanja, da bi se zganila, potem ko je ministra za gospodarstvo premier obranil pred očitki Tarče in opozicije. Da o Novi Sloveniji niti ne govorim, ker po odhodu Ljudmile Novak in po 750 milijonih evrov Toninovim varovancem te stranke ne vidim več kot suverene soodločevalke.

Draga gospa Pivec, pred vami, vašo stranko in tudi SMC je enkratna priložnost za popravni izpit. Ne zamudite je!

Pa da ne pozabim še na dva poslanca, ki utegneta biti še kako ključna, na predstavnika madžarske in italijanske narodne skupnosti, ki sta – mimogrede – podpisala dogovor o sodelovanju z vlado Janeza Janše. Ogrožena sta regionalna centra, ogroženi so manjšinski programi, a od njiju še nisem slišal glasu proti spremembam zakona o RTV. Kaj pravita, gospoda Horváth in Žiža?

Aurelio Juri, Koper