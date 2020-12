Kot je vodja poslanske skupine SMC pojasnila v izjavi za medije ob robu seje DZ, na kateri obravnavajo tudi predlog sedmega protikoronskega zakona, so se za dopolnilo odločili glede na vse dogajanje v zvezi z nefinanciranjem STA za evidentno opravljanje javne službe. »Seveda se pri polni zavesti zavedam, da to nima veze z epidemijo,« je dejala Sluga. So se pa za dopolnilo odločili »glede na ravnanje Ukoma in vsa pravna mnenja, ki so bila podana, in glede na to, da smo mnenja, da bi se javna služba morala financirati in da Ukom nima pravice zahtevati od STA vsega, kar pač zahteva«.

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) je namreč po tem, ko je zavrnil plačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA za oktober, 24. decembra z dopisoma sporočil, da zavrača tudi zahtevek za izplačilo nadomestila za javno službo za november in plačilo računov za opravljene storitve STA za potrebe vladne administracije za oktober in november. Vodstvo STA je v ponedeljek pozvalo predsednika vlade Janeza Janšo ter vse ministre, da podprejo zahtevo kolektiva in nadzornega sveta STA za plačilo nadomestila za javno službo za opravljeno delo agencije v zadnjih mesecih tega leta. Od vlade pričakujejo, da bo znova vzpostavila financiranje STA za leto 2020 in podpisala letno pogodbo o financiranju javne službe STA v letu 2021.