Po viharju zaradi dogajanja na seji ljubljanske pokrajinske organizacije, ki je Pivčevi izrekla nezaupnico, je vodstvo DeSUS pred tednom dni sklenilo, da Pivčevo podpira pri nadaljnjem vodenju stranke in da nadaljujejo z delom v koaliciji skladno z zavezami iz koalicijske pogodbe.

Dogajanje po seji ljubljanskega odbora so zaznamovali očitki o konstruktu, na zapisnik seje pa še čakajo, je danes v izjavi po seji vlade pojasnila Pivčeva.

Mediji pa danes poročajo o nezaupnici v celjskem pokrajinskem odboru, ki se je sestal v sredo. Predsednica pokrajinskega odbora Brigita Čokl je za Večer potrdila, da Pivčeve ne podpirajo, ali je to strogo rečeno nezaupnica, pa je stvar interpretacije. »Dejstvo je, da smo nezadovoljni, ker se spreminja značaj stranke, ker se ne spoštuje vrednot, ker smo prešli vse meje sprejemljive tolerantnosti do ideologije, do skrajne meje, ki je sprememba medijske zakonodaje. Tu se naše poti ločujejo. In če predsednica meni, da se ne bo spuščala na ta področja, potem ni izbrala pravega ljudstva, oziroma, mi nismo izbrali prave predsednice,« pravi Čoklova. Po njenih navedbah so se izrekli o delovanju DeSUS v vladi in o predsednici stranke.