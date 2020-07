Nogometaši Celja po osvojenih treh točkah v Mariboru (2:1) in spodrsljaju Olimpije proti Aluminiju (0:1) Ljubljančanom dihajo za ovratnik. V Ljudskem vrtu je imel pomembno vlogo pri zmagi gostov znova Dario Vizinger, ki se je podpisal pod zmagovalni zadetek, za predstavo pa si je prislužil naziv Dnevnikovega igralca 33. kroga.

Hrvat se s soigralcem Mitjo Lotričem zdi nerešljiva uganka za branilce, saj sta letos prispevala že 40 golov in 21 asistenc. Napadalca po učinku prekašata celo enega najboljših strelskih tandemov v zgodovini slovenskega prvenstva Sebastjana Cimerotića in Ervina Rakovića, ki je v dresu Olimpije navduševal v sezoni 2000/01. »Cimerotić in Raković sta razumela nogomet. Njuna igra je bila videti enostavna in učinkovita. Podobno je pri Lotriču in Vizingerju,« je prepričan trener Celja Dušan Kosić, ki je bil pred dvema desetletjema soigralec nekdanjih slovenskih reprezentantov.

Vizinger na lestvici strelcev zaostaja le za Olimpijinim golgeterjem Antejem Vukušićem, a je v primerjavi z Dalmatincem skozi sezono bolj konstanten. »Izkoristek Vizingerja je fenomenalen. Ko se mu ponudi priložnost, zadene. Če bo nadaljeval v tem ritmu, je pred njim lepa prihodnost,« navdušenja nad 22-letnikom, za katerega naj bi se ogreli Fenerbahče, Galatasaray in Bešiktaš, ne skriva bivši selektor Slovenije Slaviša Stojanović.