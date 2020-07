Napadalec Olimpije Ante Vukušić ne lovi samo absolutnega strelskega rekorda v prvi slovenski ligi, ampak je štiri kroge pred koncem tekmovanja zaostril tudi tekmo za naziv Dnevnikovega najboljšega nogometaša letošnje sezone. Potem ko je v četrtek dosegel štiri gole proti Rudarju, je v naši rubriki drugič zapored postal igralec kroga. Zaostanek za vodilnim Mitjo Lotričem je zmanjšal samo na šest točk.

Ante Vukušić, 29-letni nogometaš iz Sinja, v zaključku prvenstva igra kot v transu. Na zadnjih treh tekmah je dosegel osem golov in samo še tri zadetke zaostaja za rekorderjem med strelci v slovenski ligi Zoranom Ubavićem, ki si lasti skoraj trideset let star rekord. Ubavić je v prvi sezoni slovenske lige na 40 tekmah dosegel 29 golov. Kot je ugotovil Optažabar, v Olimpiji v samostojni državi še ni bilo tako izrazitega strelca, ki bi za dosego 26 zadetkov potreboval samo 31 prvenstvenih tekem. Obenem je Vukušić eden od štirih igralcev Olimpije, ki so na eni tekmi dosegli štiri gole (Edmon Dosti, Kliton Bozgo in Andraž Šporar).

Dalmatinec je ena največjih okrepitev ljubljanskega moštva v petletni eri Milana Mandarića. Vukušić je prav gotovo med najzaslužnejšimi, da je Olimpija na pragu naslova državnega prvaka, saj zabija gole na odločilnih tekmah, ko je pritisk največji. Največ zaslug za prihod Vukušića v Olimpijo ima odstavljeni trener Safet Hadžić, ki je verjel vanj kljub pomislekom, da je lani igral za nekonkurenčno Krško. Vukušićeve strelske sposobnosti v Posavju niso prišle do izraza, saj se je moštvo večinoma branilo, medtem ko mu v Ljubljani odgovarja napadalen nogomet. Njegov strelski učinek pozorno spremljajo tudi hrvaški mediji, saj je Vukušić med prepoznavnejšimi igralci naše južne sosede. Nekoč se je v zgodovino vpisal kot najmlajši kapetan Hajduka, njegovo odisejado na tujem pa so zaznamovale težave z zdravjem.