Nejc Vidmar je Olimpijo v zadnjem mesecu dni najprej izdatno reševal proti Mariboru, nato je skoraj brezhibno predstavo ponovil še v četrtek v Murski Soboti. Če bo podobno formo prikazal tudi na zadnjih dveh tekmah sezone, bodo imeli Ljubljančani lažje delo do naslova prvaka. Vidmar si je za vročih 90 minut na Fazaneriji prislužil naziv Dnevnikovega igralca 34. kroga.

V Olimpijo se je preselil pozimi 2016, ko so se mu uresničile otroške sanje, da bo nekoč branil v zeleno-belem dresu. Ime si je ustvaril v Domžalah, kjer je podrl rekord po številu minut brez prejetega zadetka. Že v premierni sezoni med vratnicama Olimpije je z moštvom osvojil državni naslov in dosežek ponovil pred dvema letoma. V času službovanja v Stožicah je imel obilo preglavic s poškodbami – najprej je moral na operacijo rame, nato je šel dvakrat pod nož zaradi težav s stopalom. S predanostjo do zelene barve si je prislužil kapetanski trak in ga v letošnjem letu predal Tomislavu Tomiću. Vidmar je bil med prisilnim premorom zaradi koronakrize tudi glavni pogajalec med igralci, ko je predsednik kluba Milan Mandarić napovedal znižanje plač. V zadnjem obdobju je kot tretji vratar tudi standardni član slovenske reprezentance.

Vidmar je po oceni specializiranega nogometnega portala Transfermarkt pri 31 letih vreden 200.000 evrov, kar je 400.000 evrov manj v primerjavi z obdobjem, ko je prestopil v Olimpijo. V letošnji sezoni je branil na vseh 34 prvenstvenih tekmah in prejel 40 golov. Na desetih tekmah je ohranil nedotaknjeno mrežo. Najbolj se razveseli, ko Olimpija premaga Maribor, potrpežljivo pa – tako kot vsi v Stožicah – čaka na evropski preboj moštva, ki lahko v teh dneh osvoji tretji naslov slovenskega prvaka v zadnjih petih letih.