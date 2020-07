Če bodo Celjani jutri klonili v Velenju, bi si Olimpija z zmago proti Taboru predčasno zagotovila naslov slovenskega prvaka. To je edini scenarij, ki lahko odloči bitko za prestol že pred zadnjim krogom, ko se bosta glavna kandidata za lovoriko pomerila v knežjem mestu. Če bi jutri spodrsnilo tako Olimpiji kot Celju, bi se v igro za prvaka skozi stranska vrata lahko vrnil celo Maribor, ki bo v Ljudskem vrtu gostil razbremenjene Domžale.

Slovenski prvak bo v letošnji sezoni zbral največ 72 točk, kar je najmanj v zadnjih enajstih letih. To pomeni, da je moštvom z vrha lestvice spodrsnilo večkrat kot običajno, zato bomo dobili prvaka, ki bo naredil manj napak. Čeprav se borita za prvaka, sta Olimpija in Celje v zadnjem tednu prikazala neprepričljive predstave. Ljubljančani so v Murski Soboti skoraj ugasnili, zato je osvojena točka vredna kot zmaga. Hrvaški trener Dino Skender je ukazal obrambno postavitev in imel veliko sreče, da se je njegovo moštvo iz Prekmurja vrnilo neporaženo. Jutri bo morala Olimpija prikazati napadalnejšo igro proti Taboru, ki bo zelo motiviran. Trener Mauro Camoranesi že ves teden pripravlja taktiko, da bi zagrenil življenje vodilni ekipi prvenstva. Ljubljančani si lahko oddahnejo, ker se po odsluženi kazni vračata Samardžić in Savić.

Domžale mukoma do obstanka

Domžale so si z velikimi mukami skozi vse leto izborile prvoligaški status za prihodnjo sezono. Ob Kamniški Bistrici so se opekli, ko so po odhodu Simona Rožmana spremenili koncept delovanja. Imenovanje Andreja Razdrha za trenerja je bila največja napaka kluba v zadnjih letih. Namesto da bi zaupali mladim in domačim igralcem, so Domžale zgrešile tudi z nakupom srbskega veterana Predraga Sikimića, ki je šele v četrtek v Kidričevem zabil prvi gol za klub. Senijad Ibričić, ki ima dolgoletno pogodbo z Domžalami in se bo po koncu kariere preselili v pisarno kluba, že sodeluje pri kadrovski politiki. Ker več glav več ve, pri snovanju prihodnosti kluba poleg športnega direktorja Mateja Oražma sodeluje tudi trener Dejan Djuranović, ki so ga lani spregledali kot naravnega naslednika Rožmana.

Pred zadnjima dvema krogoma je odločena tekma za obstanek v ligi. Že dlje časa je znano, da se med drugoligaše seli Rudar, v kvalifikacijah za edino prosto mesto v prvi ligi pa se bo z Gorico pomeril Triglav. Kranjčani bodo v prednosti zaradi tekmovalnega ritma, medtem ko se bodo Goričani na svežino poskusili vrniti v najvišji rang tekmovanja.

Prva liga, 35. krog, jutri ob 18. uri: Mura – Aluminij, Triglav – Bravo, ob 20.15: Maribor – Domžale, Olimpija – Tabor, Rudar – Celje.