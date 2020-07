Nepričakovan domači poraz Olimpije proti Aluminiju in velika zmaga Celja v Mariboru pomenita, da se bo v prvi nogometni ligi do konca iskrilo v spektakularnem dvoboju za naslov slovenskega prvaka. Ljubljančani imajo tri kroge pred koncem prvenstva samo še točko prednosti pred Celjem in v četrtek odhajajo na zahtevno gostovanje v Mursko Soboto. V ugodnejšem položaju za državno krono so se znašli Celjani, ki bodo ravno v zadnjem krogu gostili Olimpijo.

Celjani disciplinirani in potrpežljivi

Celjani so z disciplinirano in potrpežljivo predstavo osvojili Ljudski vrt in si na najpomembnejši tekmi sezone dvignili samozavest pred odločitvijo o naslovu slovenskega prvaka. Vijolični so izgubili motiv po polomu v Sežani in se sprijaznili, da v letošnji sezoni ne bodo ubranili državne krone. Celjani so na štajerskem derbiju prelomili tekmo po dobre pol ure igre. Najprej je lastno mrežo po udarcu iz kota zatresel Bajde, nato je po bliskovitem protinapadu neubranljivo zadel še najboljši celjski strelec Vizinger. Gostje so v drugem polčasu uspešno zapirali poti do svojega gola, Maribor pa je prek Peričića znižal zaostanek šele tik pred koncem tekme. Za osvojitev točke je vijoličnim zmanjkalo časa in idej. »Fantje so bili briljantni. Ponosen sem na njih,« je žarel od sreče trener zmagovalcev Dušan Kosić. Celjane do zadnjega kroga z Olimpijo čakata preizkušnji s Triglavom in Rudarjem, ki sta na dnu lestvice.

Da Olimpija proti Aluminiju, ki je od nadaljevanja sezone po prekinitvi zaradi koronavirusa v skromni formi, ni prava, je bilo začutiti že v uvodnih minutah obračuna. Kidričani so se hrabro postavili na stožiški zelenici, strnili sredino igrišča in s tem Ljubljančanom povsem porezali krila. Goste ni zmotil niti približno desetminutni premor zaradi izpada elektrike. Še več, kmalu po nadaljevanju so izvedli odločilen protinapad. Na sredini igrišča je žogo prelahko izgubil mladi Enrik Ostrc, Mihael Klepač pa je v slogu največjih nogometnih mojstrov najprej dvignil žogo prek Olimpijinih branilcev Denisa Šmeja in Maria Jurčevića, nato pa z volejem z levo nogo razparal mrežo Nejca Vidmarja.

Pričakovati je bilo silovit odgovor zmajev, ki ga ni bilo. Aluminij je še naprej paral živce gostiteljem z odličnim postavljanjem in prežal na protinapade, v katerih pa je bil premalo odločen. Ko so gostom počasi začenjali pojenjati moči in je Olimpija dobrih deset minut pred koncem vse bolj nevarno napadala, pa je neumnost storil Miral Samardžić, naredil prekršek za drugi rumeni karton in tako zapečatil usodo svojega moštva. Branilec bo tako izpustil pomemben obračun proti Muri, kot tudi Stefan Savić, ki je izpolnil kvoto rumenih kartonov.