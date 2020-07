Novakova se sicer strinja, da so spremembe medijske zakonodaje priporočljive, vendar pričakuje, da se tovrstne zakonodajne spremembe zgodijo v sodelovanju z novinarsko in medijsko stroko ter brez časovnega pritiska, so sporočili iz njene pisarne.

»Dejstvo je, da sta si politika in novinarstvo večinoma na nasprotnih bregovih, kar je tudi osnovno demokratično načelo delitve oblasti. A v sodobnih in razvitih demokracijah, kjer je samorefleksija vrednota in ne šibkost, politika stremi k neodvisnemu novinarstvu in ne njegovemu podrejanju,« je zapisala Novakova.

Vlogi Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in Slovenske tiskovne agencije (STA) sta vitalnega pomena za slovensko demokracijo, je poudarila Novakova.

Spomnila je še, da v zavezujočem programu predsedovanja Svetu EU, ki ga je z nemškim in portugalskim predsedstvom podpisala tudi slovenska vlada, v drugi točki piše, da pluralistični, neodvisni in verodostojni mediji v vlogi varuha in nadzornika demokracije predstavljajo temelj vsake pravne države.

Neodgovorno teptanje podpisanega »Najmanj neodgovorno bi bilo, če bi vlada Republike Slovenije te besede že čez dober mesec dni od podpisa poteptala s spremembo medijske zakonodaje, ki bi neodvisnost slovenskih medijev zlomila,« je opozorila. Tudi Joveva je kritična do predlaganih zakonskih novel. "Mislim, da je to steber vsake demokratične družbe," je dejala o neodvisnih medijih. Po njenem tako STA kot RTVS kot neodvisna medijska javna servisa to upravičujeta in četudi ni vse popolno, je nesprejemljivo, da se na tak način spreminja zakonodaja in da se želi poseči v njihovo delovanje, podrediti njihovo delovanje in financirati medije, ki so blizu vlade, so na Twitterju stranke LMŠ objavili izjavo evropske poslanke. Ministrstvo za kulturo je minuli teden v nekajdnevno javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o STA, RTV in medijih. Novela zakona o STA med drugim predvideva, da bi štiri od petih nadzornikov STA, ki jih zdaj imenuje DZ z absolutno večino, po novem imenovala kar vlada. Namesto proračunskih sredstev pa bi STA javno službo financirala iz dela prispevka za RTV. V predlagani noveli tudi ni več določbe, po kateri STA ne sme, dejansko ali pravno, postati odvisna od katerekoli ideološke, politične ali ekonomske skupine. V prehodni določbi tudi piše, da bo vlada imenovala nove člane nadzornega sveta že v 15 dneh od uveljavitve tega zakona.