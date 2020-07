Madžarski premier Viktor Orban je nedavno napovedal možnost veta, če države ne bodo imele prostih rok pri trošenju prejetega denarja. Podporo predlogu predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela Orban pogojuje z možnostjo prostega odločanja o porabi prejetih sredstev.

Voditelji članic unije bodo poskušali dogovor, s katerim se bodo morale strinjati vse članice, doseči na zasedanju v petek in soboto. To bo njihovo prvo fizično srečanje po uvedbi pandemičnih omejitev, ki se lahko po neuradnih napovedih zavleče tudi v nedeljo. Kot možen datum za še en julijski vrh pa se neuradno že omenjata 27. in 28. julij.

Medtem ko je Evropska komisija predlagala prihodnji sedemletni proračun v vrednosti 1100 milijard evrov, Michelov predlog vključuje nekoliko manj, 1074 milijard evrov. Obseg za sklad za okrevanje je predsednik Evropskega sveta ohranil pri 750 milijardah evrov, prav tako razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili. Za nepovratna sredstva naj bi šlo 500 milijard evrov, za posojila pa 250 milijard evrov.